Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αντιμέτωποι στο παρκέ μετά από 1100 μέρες για την Α1

Τα τελευταία νέα των ομάδων και η προϊστορία. Ποια ομάδα κερδίζει σχεδόν πάντα τον Νοέμβριο!

Το ντέρμπι των «αιωνίων» επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα, μετά από 1.100 ημέρες αποχής από το πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών/Basket League και συγκεκριμένα από την 6η αγωνιστική της σεζόν 2018-19 και τη νίκη του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ με 79-70 (18/11/2018).

O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (22/11, 19:30) στο ΣΕΦ, στην αναμέτρηση που θα ρίξει την αυλαία της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με το «σπίτι» των «ερυθρόλευκων» να ανοίγει και πάλι τις πύλες του για να υποδεχθεί ντέρμπι κανονικής περιόδου με τους «πράσινους», για πρώτη φορά μετά τις 8 Οκτωβρίου του 2017 (1η αγωνιστική), όταν το «τριφύλλι» είχε αποχωρήσει με χαμόγελα (68-71).

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε και πάλι εφέτος στην Α1 Ανδρών/Basket League, αποτελεί τη μοναδική αήττητη ομάδα της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 με ρεκόρ 6-0, ενώ ο Παναθηναϊκός μετράει πέντε διαδοχικές νίκες, μετά το εκτός έδρας «στραβοπάτημα» του στην πρεμιέρα, απέναντι στον Άρη.

Υπό τη σκέπη του ΕΣΑΚΕ, όταν την αγωνιστική περίοδο 1992-93 ανέλαβε τη διοργάνωση του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας, οι «αιώνιοι» έχουν τεθεί αντιμέτωποι στην κανονική περίοδο 54 φορές, με τον Παναθηναϊκό να έχει το προβάδισμα στις νίκες με 28-26, αλλά τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί στην έδρα του, καθώς σε 27 αγώνες μετράει 20 νίκες. Κάτι αντίστοιχο βέβαια συμβαίνει και στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού με τους «πράσινους» να έχουν πανηγυρίσει 21 φορές σε 27 αναμετρήσεις.

Στις συναντήσεις τους στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός έχει να υπερηφανεύεται για τη μεγαλύτερη διαφορά στο ΣΕΦ, το +35 (73-38), με το οποίο είχε συντρίψει τον Παναθηναϊκό στις 19 Μαΐου του 1996, ενώ στο ΟΑΚΑ οι «πράσινοι» για το +31 (86-65) τη σεζόν 2004-05.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νοέμβριος είναι ο μήνας των γηπεδούχων, καθώς στις 8 φορές που έχουν συναντηθεί οι «αιώνιοι» στις επτά οι εκάστοτε γηπεδούχοι υπερασπίστηκαν το «σπίτι» τους (6 ο Παναθηναϊκός, 1 ο Ολυμπιακός).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Λιβιό Ζαν Σαρλ, ο οποίος ταλαιπωρείται από κάκωση του αριστερού ημιθωρακίου και απουσίασε από τις πρόσφατες αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων» στη Euroleague με Αναντολού Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στον αντίποδα, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Πρίφτης, είδε τον πολύτιμο Χάουαρντ Σαντ-Ρος να μην συμμετέχει στην προπόνηση της Κυριακής (21/11) λόγω ενοχλήσεων στην αριστερή γάμπα και η συμμετοχή του θα κριθεί τη Δευτέρα, ανήμερα του ντέρμπι, όταν και θα επανεξεταστεί η κατάσταση του.

