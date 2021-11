Αθλητικά

Λαμία – Παναθηναϊκός: τι έδειξαν τα νέα τεστ κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον «αέρα» βρέθηκε η διεξαγωγή της αναμέτρησης της Λαμίας με τον Παναθηναϊκό μετά το κρούσμα κορονοϊού που εντοπίστηκε σε ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων.

Κανονικά θα διεξαχθεί σήμερα το παιχνίδι Λαμία-Παναθηναϊκός (18:00), για τη 10η αγωνιστική της Super League, καθώς δεν βρέθηκαν άλλα κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα της Φθιώτιδας.

Στα νέα τεστ covid-19 που υποβλήθηκε η Λαμία φάνηκε πως δεν υπήρξε διασπορά του κορονοϊού από το κρούσμα που εμφανίστηκε τις προηγούμενες ώρες.

Για να οδηγηθεί σε αναβολή ο αγώνας, θα έπρεπε σύμφωνα με του κανονισμούς να υπήρχαν τουλάχιστον 7 κρούσματα σε ποδοσφαιριστές στα τελευταία τεστ.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Κορονοϊός: σε ισχύ τα νέα μέτρα

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση (εικόνες)