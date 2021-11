Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για τις δόσεις εμβολίων και τους νοσήσαντες (βίντεο)

Η ενημέρωση για την πρόοδο του εθνικού σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, εν μέσω της νέας έξαρσης στα κρούσματα.

Για την πρόοδο του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού, τις αμφιβολίες κατηγοριών πολιτών για την πρώτη ή την τρίτη δόση, τα νέα ραντεβού για εμβολιασμό καθώς και την επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα, ενημέρωσαν, όπως κάθε Δευτέρα, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ, με τα χιλιάδες νέα κρούσματα, τον τριψήφιο αριθμό θανάτων, την αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων και τον αριθμό των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Προβληματισμό για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκαλουν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

