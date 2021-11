Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Μόσιαλος: Κίνητρα για εμβολιασμό των άνω των 60

Το θέμα συζητήθηκε στην επιτροπή των εμπειρογνωμόνων. Πόσο προστατεύει στις ηλικίες αυτές η τρίτη δόση του εμβολίου.

Στη σημασία της αύξησης του εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού στους πολίτες άνω των 60 ετών, αναφέρθηκε ο Ηλίας Μόσιαλος καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εκεί είναι όλο το στοίχημα».

Σύμφωνα με τον καθηγητή, στην επιτροπή των Εμπειρογνώμων συζητήθηκε το ενδεχόμενο θέσπισης θετικών κινήτρων για τους άνω των 60 και 65 όπως για παράδειγμα η μείωση της συμμετοχής τους στο κόστος του φαρμάκου.

Τόνισε ότι εάν θεσπιστεί ένα τέτοιο μέτρο θα αφορά και τους ήδη εμβολιασμένους πολίτες. Ο κ. Μόσιαλος τόνισε ότι δεν χρειάζεται τα πάντα να γίνονται με «μαστίγιο» και πως τα κίνητρα είναι προτιμότερα, καθώς αποτελούν παράλληλα και μια σημαντική κοινωνική πολιτική.

Ο κ. Μόσιαλος τόνισε ότι με την τρίτη δόση εμβολίου τα ποσοστά σοβαρής ασθένειας είναι 20 φορές χαμηλότερα σε σχέση με όσους έχουν κάνει τις δύο δόσεις στους άνω των 60. Τα ποσοστά ήπιας λοίμωξης είναι 10 φορές χαμηλότερα σε σχέση με αυτούς που έχουν κάνει δύο δόσεις.

«Κάποιοι μπορεί να κολλήσουν ακόμη και με την τρίτη δόση - ένα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά η πιθανότητα να νοσηλευτούν, ιδιαίτερα μετά τις 6 - 7 ημέρες είναι ελάχιστη, δηλαδή προσεγγίζει το μηδέν», εξήγησε ο καθηγητής.

