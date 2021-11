Οικονομία

ΤτΕ – Ακίνητα: Αύξηση 7,9% στις τιμές

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις τιμές των ακινήτων κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Αύξηση κατά 7,9% κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2021 η αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2020 διαμορφώθηκε σε 4,3% και 6,2%, ενώ για το 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%.

Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 7,6% και των παλαιών στο 8,2%.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 7,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,2% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση των τιμών των νέων διαμερισμάτων κατά 4,5% και 6,2% αντίστοιχα, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,1% και 6,2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχα τρίμηνα του 2020. Για το 2020, οι τιμές για τα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,8% και 4,2% αντίστοιχα.

