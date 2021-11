Κόσμος

Κορονοϊός : Η Ολλανδία μεταφέρει ασθενείς στη Γερμανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματική είναι πλέον η κατάσταση στην Ολλανδία, όπου τα νοσοκομεία δυσκολεύονται να σηκώσουν το βάρος.

Η Ολλανδία άρχισε σήμερα να μεταφέρει ασθενείς με covid-19 στη Γερμανία προκειμένου να περιοριστεί η πίεση στα ολλανδικά νοσοκομεία τα οποία δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό των νοσηλευόμενων.

Ασθενής με covid-19 μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί με ασθενοφόρο από το Ρότερνταμ σε νοσοκομείο του Μπόχουμ, περίπου 240 χιλιόμετρα πιο ανατολικά, ενώ ένας άλλος θα ακολουθήσει αργότερα σήμερα, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Ο αριθμός των ασθενών με covid-19 στα νοσοκομεία της Ολλανδία έχει φτάσει τις τελευταίες εβδομάδες στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στη χώρα βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ.

Τα γερμανικά νοσοκομεία έχουν προσφέρει συνολικά 20 κλίνες σε ασθενείς από την Ολλανδία, ενώ ήδη στα προηγούμενα κύματα της επιδημίας είχαν περιθάλψει δεκάδες Ολλανδούς ασθενείς.

Μέχρι χθες Δευτέρα, οι 470 από τις 1.050 συνολικά κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας στην Ολλανδία ήταν κατειλημμένες από ασθενείς με covid-19 και ήδη τα νοσοκομεία έχουν αρχίσει να περιορίζουν τις τακτικές τους υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των χημειοθεραπειών και των εγχειρήσεων καρδιάς, προκειμένου να έχουν αρκετές κλίνες για ασθενείς με covid-19.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη “ψευτογιατρού”: Διακοπή - ισχυρίστηκε ότι έχει κορονοϊό

Κορονοϊός - Τιμόθεος: Είμαστε ιεροί λειτουργοί και όχι πολιτικοί “ελεγκτές”

Κολωνάκι: Καρέ καρέ η μεταφορά της ανήλικης στο νοσοκομείο μετά την πτώση από τον 6ο όροφο (βίντεο)