Νέα Ιωνία: Επίθεση Ρομά σε ιατρείο μετά τον θάνατο ομόφυλου τους

Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια ενδοσκοπικής εξέτασης.

Ένταση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα στη Λ. Ηρακλείου, λόγω της παρουσίας Ρομά στην περιοχή, μετά τον θάνατο ενός ομόφυλου τους.

Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος άνδρας, ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, υποβλήθηκε σε ενδοσκοπική εξέταση στο έντερο, σε ιατρείο της περιοχής.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εξέτασης και μία ομάδα Ρομά σε κατάσταση έντασης, κατέστρεψε το ιατρείο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις ενώ, η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Αγία Όλγα”.

