Κορονοϊός – Ολλανδία: Σταματούν χημειοθεραπείες και μεταμοσχεύσεις

Στη Γερμανία έχουν αρχίσει και μεταφέρονται ασθενείς με κορονοϊό από την Ολλανδία, την ώρα που τα νοσοκομεία είναι γεμάτα.

Ορισμένα ολλανδικά νοσοκομεία έχουν σταματήσει τις χημειοθεραπείες και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων για να απελευθερώσουν κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για ασθενείς με Covid, δήλωσε σήμερα υπεύθυνος του τομέα της υγείας.

Η Ένωση Ολλανδικών Νοσοκομείων για την Εντατική Νοσηλεία ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον υπουργό Υγείας Χιούγκο ντε Γιονγκ να περάσει στην εφαρμογή της επόμενης φάσης του εθνικού σχεδίου για την Covid , η οποία προβλέπει ότι η παροχή περίθαλψης που απαιτεί διανυκτέρευση στο νοσοκομείο πρέπει να ανασταλεί.

Ο αριθμός των νοσηλευομένων με Covid έχει αυξηθεί στα επίπεδα των αρχών του περασμένου Μαΐου και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα νοσοκομεία θα εξαντλήσουν τις δυνατότητές τους μέσα σε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, αν δεν ελεγχθεί η επιδημία.

Πολλοί ασθενείς με Covid μεταφέρθηκαν αυτήν την εβδομάδα από τη Ολλανδία σε γερμανικά νοσοκομεία.

Μπροστά στην εκτόξευση των επιδημιολογικών δεικτών σε επίπεδα ρεκόρ, η ολλανδική κυβέρνηση συγκάλεσε εκτάκτως την χθεσινή νύκτα την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης και η επιβολή νέων μέτρων lockdown αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο.

Αν και το 85% του ενήλικου πληθυσμού της Ολλανδία έχει πλήρως εμβολιασθεί, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του 24ώρου έφθασε στο ρεκόρ των 23.709 χθες. Η αύξηση ανέρχεται σε 40% σε εβδομαδιαία βάση.

«Υπάρχουν σε πολλές περιοχές νοσοκομεία που μειώνουν την περίθαλψη», δήλωσε εκπρόσωπος της Ένωσης Ολλανδικών Νοσοκομείων για την Εντατική Νοσηλεία. «Μιλάμε για περίθαλψη που απαιτεί κλίνη. Αυτό σημαίνει ότι πολλά ραντεβού ακυρώνονται».

Το επόμενο στάδιο του σχεδιασμού προβλέπει ότι τα νοσοκομεία θα ζητήσουν την βοήθεια στρατιωτικού προσωπικού και φοιτητών για την νοσηλεία των ασθενών.

Η Ολλανδία έχει καταγράψει περισσότερα των 2,5 εκατομμυρίων κρουσμάτων και των περισσότερους των 19.000 θανάτων από την έναρξη της επιδημίας.

Η εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης ήρθη στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Η ολλανδική κυβέρνηση επανεισήγαγε αυτόν τον μήνα την υποχρέωση χρήσης μάσκας και την επιβολή μερικού lockdown, με την εστίαση να κλείνει στις 20:00.

Τα σχέδια για την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση σε δημόσιους χώρους και εμβολιασμένων και αναρρωσάντων προκάλεσε βίαιες διαδηλώσεις στην χώρα.

