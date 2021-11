Life

Bryan Adams: Θετικός στον κορονοϊό για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα (εικόνες)

Η μάχη του τραγουδιστή με την COVID-19 συνεχίζεται.

Ο 62χρονος τραγουδιστής του «Summer of ’69» αποκάλυψε ότι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.

Ο Bryan ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την κατάστασή του ενώ ήταν καθοδόν για το νοσοκομείο, μέσα από το Instagram.

