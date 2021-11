Κόσμος

Ιταλία: Ο γιος του Μπέπε Γκρίλο σε δίκη για ομαδικό βιασμό

Ο Τσίρο Γκρίλο, γιός του ιδρυτή του κινήματος Πέντε Αστέρων, Μπέπε Γκρίλο, παραπέμφθηκε σε δίκη για ομαδικό σεξουαλικό βιασμό μιας ιταλονορβηγής κοπέλας, πριν δυο χρόνια στην Σαρδηνία. Με την ίδια κατηγορία παραπέμφθηκαν σε δίκη και άλλοι τρεις νέοι, φίλοι του Τσίρο Γκρίλο. Η πρώτη δικάσιμος ορίσθηκε για τις 16 Μαρτίου 2022.

Ο βιασμός, σύμφωνα με την κοπέλα, έλαβε χώρα στο θερινό σπίτι της οικογένενειας Γκρίλο στην Σαρδηνία, τον Ιούλιο του 2019.

Η συνήγορος του θύματος τόνισε ότι πέρα από την κατάθεση της νεαρής ιταλονορβηγής, υπάρχει και μια σειρά απο σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος των τεσσάρων κατηγορούμενων, συμπεριλαμβανομένων πολλών συνομιλιών τους.

Tόσο ο Γκρίλο, όσο και η κοπέλα που υπέβαλε την μήνυση, είναι είκοσι ενός ετών. Ο γιος του ιδρυτή των Πέντε Αστέρων, μέχρι τώρα επιμένει οτι δεν υπήρξε εξαναγκασμός και ότι δεν πρόκειται για σεξουαλικό βιασμό.

