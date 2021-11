Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συγκλονίζουν οι τελευταίες κουβέντες 43χρονης μητέρας

Το μήνυμα μίας γυναίκας λίγο πριν νικηθεί από τον κορονοϊό διέδωσε ο αδελφός της.

Tου Βαγγέλη Κοκολάκου

Ένα συγκλονιστικό μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού έστειλε μία 43χρονη γυναίκα λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, νικημένη από τον κορονοϊό

Η 43χρονη με καταγωγή από την Αθήνα ζούσε στη Δράμα με τον σύζυγο της. Νοσηλεύτηκε για τρεις εβδομάδες. Δύο σε απλή κλίνη και μία διασωληνωμένη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Είχε προλάβει ωστόσο να γράψει στο κινητό της τηλέφωνο ένα κείμενο υπέρ του εμβολιασμού τα οποίο ανήρτησε ο αδερφός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα λόγια της προκαλούν συγκίνηση:

“Αν είχα κάνει το εμβόλιο αυτήν την στιγμή μπορεί να μην ήμουν σε αυτήν την κατάσταση.

Λίγο αυτά που άκουγα από τον έναν και τον άλλον λίγο η αναβλητικότητα μου, δεν το έκανα. Τι κέρδισα; δεν κέρδισα … το αντίθετο έχασα τη ζωή μου, τα παιδιά μου, την οικογένεια μου. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα οι γιατροί το λένε και εμείς δεν ακούμε … ακούμε τον έναν και τον άλλον, που δεν είναι γιατρός, ο καθένας μας έχει ένα γιατρό που εμπιστεύεται. Ας τον ρωτήσει τι γίνεται στα νοσοκομεία…”

To κείμενο αυτό κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου.

