Πολιτική

Χρηστίδης: Όχι στη συγκυβέρνησή και με ΝΔ και με ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν θα επιτρέψουμε σε «εξωτερικούς παράγοντες» και οπαδούς άλλων κομμάτων να παίξουν ρόλο στις εσωκομματικές εκλογές, είπε ο εκ των υποψηφίων για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η πιο βαριά φανέλα της ελληνικής πολιτικής ζωής και έχει έλθει η ώρα να ξαναπαίξει μπάλα έτσι όπως ακριβώς έπαιξε στα χρόνια που η Ελλάδα έζησε καλύτερες μέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά, ο υποψήφιος για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Ερωτηθείς τι φιλοδοξεί να φέρει αν εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος, είπε ότι «η παράταξή μας είχε πάντοτε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία βασίζονται στην σοσιαλδημοκρατική της ταυτότητα και στην πίστη στον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα πρέπει να συζητήσουμε πιο σοβαρά από ποτέ τις ανισότητες που υπάρχουν. Το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι είναι η πρώτη γενιά της μεταπολίτευσης που ζει χειρότερα από τη γενιά των γονιών της».

Σχολιάζοντας την δημοσιογραφική παρατήρηση ότι «γι' αυτό φταίνε η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ» ο Π. Χρηστίδης είπε «ο κ. Καραμανλής και η διακυβέρνησή της ΝΔ 2004-2009 μας έφεραν με το ενάμιση πόδι στη χρεοκοπία. Οι επιλογές που έγιναν στη συνέχεια ήταν δύσκολες επιλογές, αν τότε η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν βάλει πλάτη στη χώρα, θα μπορούσαμε να έχουμε βγει πολύ γρηγορότερα όπως έγινε με την Κύπρο και την Πορτογαλία».

«Η ουσία του ζητήματος είναι το πως θα προχωρήσουμε μπροστά. Για το παρελθόν υπάρχει η επιστήμη της Ιστορίας. Η πολιτική ασχολείται με το τώρα και κυρίως με το αύριο. Άρα χρειάζεται να τα αλλάξουμε όλα. Να ανατρέψουμε τα δεδομένα που λένε να συμβιβαστούμε με την αντίληψη ως εδώ είσαι, ότι αποφασίζουν άλλοι για εσένα, ότι θα συζητάμε για το αν ο κατώτατος μισθός θα είναι 580 ευρώ, 600 ευρώ ή 610 ευρώ και δεν θα συζητάμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά τη ζωή μας» είπε ο Π. Χρηστίδης, τονίζοντας «αυτό πρεσβεύω και γι' αυτό απευθύνομαι σε όλα τα ακροατήρια τα οποία στήριξαν την παράταξή μας τα τελευταία χρόνια ή δεν την στήριξαν, έμειναν σπίτι τους ή έκαναν άλλες πολιτικές επιλογές».

Σημείωσε ότι αυτό που αποκομίζει από τις περιοδείες του σε όλη τη χώρα είναι «πίστη, ελπίδα και όραμα που έχουν οι άνθρωποι στη δική μας παράταξη».

Κληθείς να σχολιάσει καταγγελίες και συνυποψηφίων του για «εξωτερικούς παράγοντες» που θα επιχειρήσουν να επηρεάσουν τις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ, ο Π. Χρηστίδης είπε ότι «οι εκλογές της 5ης Δεκεμβρίου είναι μια διαδικασία που θα ανοίξει τις πόρτες και τα παράθυρα της παράταξης για να μπει φρέσκος αέρας, φρέσκες ιδέες, νέοι άνθρωποι. Αυτό αφορά κάθε προοδευτικό και δημοκράτη πολίτη. Είναι σίγουρο ότι δεν αφορά οργανωμένα κομματικά στελέχη άλλων παράταξεων που θέλουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των δικών μας εκλογών για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των δικών τους κομμάτων. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοιες διαδικασίες, να γνωρίζει ο καθένας ότι θα είναι μέλος και φίλος της παράταξης μετά την 5η Δεκέμβρη και με αυτούς θα συνδιαμορφώσουμε την άποψή μας. Άκουσα πρώην υπουργό της ΝΔ ο οποίος λέει θα ψηφίσω ΝΔ στις επόμενες εθνικές εκλογές αλλά δεν μου απαγορεύει και τίποτα να πάω να ψηφίσω στις εκλογές του ΚΙΝΑΛ. Αυτό είναι παράλογο, θα έλεγα ότι είναι στα όρια του unfair».

Ως προς την επόμενη μέρα μεταξύ των συνυποψηφίων υπενθύμισε ότι ανήκει «σε μια γενιά μελών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ που βγήκαμε μπροστά όταν το ΠΑΣΟΚ είχε 4,7%. Τα ζητήματα που αφορούν την δική μου συμμετοχή είναι τελειωμένα γιατί είναι η παράταξη που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει ξανά όραμα και ελπίδα στον ελληνικό λαό. Αυτό αυτονόητα έχει να κάνει και με την ενότητα της παράταξης η οποία δεν είναι σε επίπεδο κορυφής μόνο. Η ενότητα της παράταξης σχετίζεται με τον τρόπο που μιλάμε στους πολίτες με βάση την ταυτότητά μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια παράταξη πλειοψηφική και θα είμαι εδώ για να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Παύλος Χρηστίδης επανέλαβε τα δύο «μεγάλα όχι», δηλαδή «όχι συγκυβέρνηση με την ΝΔ», «όχι συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ», «ναι στην επανεκκίνηση της σχέσης μας με τους πολίτες».

«Δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε συμπλήρωμα, ούτε η βολική πατερίτσα για κάποιους, δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε αν θα γίνουμε η παρέα του κ. Τσίπρα ή του κ. Μητσοτάκη. Αυτό έχει τελειώσει» υπογράμμισε, προσθέτοντας «πιστεύω στην αυτόνομη πορεία της παράταξης και αυτό δεν θα αλλάξει με εμένα ως πρόεδρο».

Εκτίμησε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ «θα είναι πολύ επάνω από το 10% στις επόμενες εκλογές».

Ως προς τις δημοσκοπήσεις για τις εσωκομματικές εκλογές, ο Π. Χρηστίδης, χωρίς να αμφισβητεί την χρησιμότητά τους υπενθύμισε ότι «αν ίσχυαν οι δημοσκοπήσεις για εσωκομματικές εκλογές άλλων κομμάτων, σήμερα πρωθυπουργός θα ήταν ο κ. Μεϊμαράκης και όχι ο κ. Μητσοτάκης».

«Είμαστε εδώ για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες τις επόμενες 7-8 μέρες, για να γίνουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη» τόνισε, καταλήγοντας, ο Π. Χρηστίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test: Δωρεάν το Σάββατο σε 34 σημεία

Μετάλλαξη Όμικρον – ECDC: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης στην Ευρώπη

Καιρός: τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες το Σάββατο