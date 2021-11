Αθλητικά

Formula 1: Πέθανε ο Φρανκ Γουίλιαμς

Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής της ομώνυμης ομάδας της Formula 1, σκορπώντας θλίψη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία 79 ετών, άφησε σήμερα ο Σερ Φρανκ Γουίλιαμς, ιδρυτής και πρώην επικεφαλής της ομώνυμης ομάδας της Formula 1, όπως ανακοίνωσε η Williams. «Αφού εισήχθη στο νοσοκομείο την Παρασκευή, ο Σερ Φρανκ απεβίωσε ειρηνικά σήμερα το πρωί περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η ομάδα της Formula 1.

Ο εκλιπών ήταν ο μακροβιότερος επικεφαλής ομάδας στην Ιστορία της Formula 1, καθώς το 2019 συμπλήρωσε 50 χρόνια ως “αφεντικό” ομάδας στο πρωτάθλημα. Σε αυτό το διάστημα “διοίκησε” δύο ομάδες, η δεύτερη από τις οποίες, η Williams, κατέκτησε επτά πρωταθλήματα οδηγών και εννέα τίτλους κατασκευαστών. Ο Φρανκ Γουίλιαμς και η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του, Κλερ, η οποία είχε αναλάβει την καθημερινή διαχείριση της Williams από το 2013, αποχώρησαν από τη Formula 1 μετά το ιταλικό Grand Prix του 2020, καθώς η ομάδα εξαγοράστηκε από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Dorilton Capital.

Ο Σερ Φρανκ Γουίλιαμς, ο οποίος τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα το 1986, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει, άρχισε να μειώνει τον φόρτο εργασίας του στη Formula 1 το 2012, όταν αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της Williams. Η Κλερ Γουίλιαμς ανέλαβε ως η εκπρόσωπος της οικογένειας, ενώ αργότερα διορίστηκε αναπληρώτρια γενική διευθύντρια και ανέλαβε την καθημερινή διαχείριση της ομάδας, ωστόσο ο Φρανκ Γουίλιαμς διατήρησε τον τίτλο του γενικού διευθυντή.

Ο εκλιπών πέρασε κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο το 2016, αναρρώνοντας από πνευμονία, και στη συνέχεια σταμάτησε να ταξιδεύει στους αγώνες. Επίσης, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο τον περασμένο Δεκέμβριο.

