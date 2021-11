Καιρός

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις εθνικές οδούς Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών - Λαμίας

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν αύριο Δευτέρα. Δείτε πόσες μέρες θα διαρκέσουν και σε ποια σημεία θα πραγματοποιούνται εργασίες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου στις εθνικές οδούς Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών -Λαμίας, λόγω εργασιών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Τροχαία Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα από 29.11.2021 έως την 04.12.2021 και καθ' όλο το 24ωρο θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 35,476 και 31,863, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, περιοχής Δήμου Ωρωπού, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την 29-11-2021 (με εναλλακτική ημερομηνία την 30-11-2021), κατά τις ώρες 19.00΄ έως 07.00΄ της επομένης, και την 07-12-2021 (με εναλλακτικές ημερομηνίες τις 08 και 09-12-2021), κατά τις ώρες 19.00΄ έως 07.00΄ της επομένης, ως εξής:

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 53,800 και 53,300, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Πλήρης αποκλεισμός του κλάδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στην κατεύθυνση προς Λαμία.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής: υποχρεωτική έξοδος στον Α/Κ Μαλακάσας (χ/θ 44,130) - είσοδος από τον Α/Κ Οινοφύτων (χ/θ 55,690).

Σταδιακός αποκλεισμός και των τριών λωρίδων κυκλοφορίας, στην κατεύθυνση προς Λαμία, από το ύψος της χ/θ 42,550 (αριστερή λωρίδα) έως το ύψος της χ/θ 43,450 (δεξιά λωρίδα).

Αποκλεισμός του κλάδου εισόδου, στην κατεύθυνση προς Λαμία, στον Α/Κ Μαλακάσας (χ/θ 44,130).

Αποκλεισμός του δεξιού κλάδου εισόδου στην κατεύθυνση προς Λαμία, στον Σ.Ε.Α. Μαλακάσας (χ/θ 47,875).

