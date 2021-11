Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Ο Μακέντα πήρε το όπλο του (βίντεο)

Με ηγέτη τον Ιταλό στράικερ, το “τριφύλλι” πήρε τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στον Παναιτωλικό και τον... ιπτάμενο γκολκίπερ του, Νίκο Μελίσσα, ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε με μεγαλύτερη ηρεμία να φτάσει στο δεύτερο σερί τρίποντό του στη Super League (για πρώτη φορά στην εφετινή σεζόν), επικρατώντας με 2-0 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, χάρις σε δύο γκολ του Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος ξαναβρήκε τον... εαυτό του.

Μετά από ένα σχετικά “μουδιασμένο” κι αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει λίγο περισσότερο την πίεσή του. Ο Παναιτωλικός, ωστόσο, ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη (πολύ) μεγάλη ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Συγκεκριμένα, στο 15’ ο Αποστολάκης εξέθεσε την άμυνα του Παναθηναϊκού και την ασυνεννοησία ανάμεσα σε Χουάνκαρ και Σάρλια, γύρισε την μπάλα προς τον Καρέλη που σούταρε με τη μία, αλλά ο Μπρινιόλι έκανε απίστευτη απόκρουση, διατηρώντας το “μηδέν” στην εστία του.

Στο 22’ έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή του Παναιτωλικού και σέντρα του Κώτσιρα από τα δεξιά, ο Μακέντα έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Μελίσσας έδιωξε εκπληκτικά σε κόρνερ.

Έξι λεπτά αργότερα από εξαιρετική μπαλιά του Βιγιαφάνιες, ο Αϊτόρ βγήκε στο τετ-α-τετ, αλλά “νικήθηκε” από τον Μελίσσα που απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό από χαμηλή σέντρα του Χουάνκαρ, ο Κώτσιρας έπιασε ένα σουτ κι ο Μελίσσας απέκρουσε ξανά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο με ακόμη πιο πιεστική διάθεση και στο 49ο λεπτό κέρδισε πέναλτι, όταν ο Αϊτόρ “διάβασε” την ασταθή απόκρουση του Χουχούμη, μπήκε... σφήνα στη φάση και δέχθηκε κλωτσιά στο πόδι από τον αριστερό μπακ του Παναιτωλικού.

Έπειτα από μία τετράλεπτη καθυστέρηση, μέχρι να γίνει ο σχετικός έλεγχος από το VAR και να κληθεί για on field review ο διαιτητής Γκάμαρης, δόθηκε η εσχάτη των ποινών με τον Μακέντα να αναλαμβάνει την εκτέλεση στο 53’ και να κάνει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και στο 66’ έφτασε και σε δεύτερο γκολ. Μετά από τεράστιο λάθος του Χουχούμη, ο Μαουρίσιο έκλεψε την μπάλα και τη... σέρβιρε προς τον Μακέντα, ο οποίος έκανε το 2-0 σαν σε προπόνηση.

Στο 73’ ο Μακέντα έφυγε στο “τετ-α-τετ” έπειτα από υπέροχη πάσα του Αλεξανδρόπουλου στο χώρο, όμως επέλεξε να μην “τελειώσει” τη φάση, αλλά να “σπάσει” την μπάλα προς τον Μαουρίσιο, με τον Κορνέλιους να παρεμβάλλεται και να γλιτώνει την ομάδα του από το τρίτο γκολ.

Στις καθυστερήσεις, ο Παλάσιος υποδέχθηκε την μπάλα από τον Χατζηθεοδωρίδη και σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ, με το 2-0 να “σφραγίζει” τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο φινάλε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σάρλια, Χουάνκαρ, Αλεξανδρόπουλος, Μαουρίσιο (76’ Μπουζούκης), Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ (75’ Χατζηγιοβάνης), Βιτάλ (67’ Παλάσιος), Μακέντα (82’ Χατζηθεοδωρίδης).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Αποστολάκης, Αντούνες, Κορνέλιους, Χουχούμης (78’ Στάθης Μπελεβώνης), Φλόρες, Τσιγγάρας, Μόρσεϊ (61’ Μεντόσα), Ντουάρτε (78’ Λούι), Μπαρμπόσα, Καρέλης (58’ Βέργος).

