Κοινωνία

Προαστιακός: Αλλαγές στα δρομολόγια μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια δρομολόγια αναστέλλονται, λόγω εργασιών αναβάθμισης στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Από σήμερα έως την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου αναστέλλεται η απευθείας σύνδεσης του Προαστιακού από τον Πειραιά και την Αθήνα με το Αεροδρόμιο, όπως επίσης και η σύνδεση των Λιοσίων με το Αεροδρόμιο και αντίστροφα.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού γίνονται λόγω εργασιών αναβάθμισης στη σιδηροδρομική γραμμή, στο τμήμα μεταξύ Τριών Γεφυρών και Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ).

Διευκρινίζεται ότι δεν επηρεάζονται οι απευθείας συνδέσεις της Αθήνας και του Πειραιά με το Κιάτο, τη Χαλκίδα και τα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή ταλαιπωρία που θα υποστεί, λόγω εργασιών της ΕΡΓΟΣΕ στην υποδομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Σκότωσε τη σύζυγό του και παραδόθηκε

Ωρωπός - Πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα: Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες της τραγωδίας

Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Double-double” στην Ιντιάνα (βίντεο)