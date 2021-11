Κοινωνία

Κηφισιά: Απείλησαν 20χρονο με στιλέτο και “άρπαξαν” 230 ευρώ!

Με την απειλή του αιχμηρού αντικειμένου, τον υποχρέωσε να πληκτρολογήσει το PIN, και να εκταμιεύσει όλα τα χρήματα.

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 20χρονος στη Κηφισιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας υπό την απειλή στιλέτου.

Ο νεαρός φοιτητής μόλις είχε κατέβει από τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, και είχε καθίσει σε παγκάκι στη πλατεία Πλατάνων, περιμένοντας τον φίλο του. Τότε τον προσέγγισαν με άγριες διαθέσεις, δύο άνδρες.





Ο ένας που κρατούσε στιλέτο τον ακινητοποίησε και του ζήτησε τα χρήματα του.

Του έκαναν «σωματικό έλεγχο»

Το θύμα του απάντησε ότι δεν έχει μετρητά μαζί του, με αποτέλεσμα ο δράστης να ψάξει την τσάντα του, και να βρει την τραπεζική του κάρτα. Του «κόλλησε» το στιλέτο στα πλευρά, τον σήκωσε από τον παγκάκι και τον ανάγκασε να πάνε μαζί σε ΑΤΜ που βρίσκονταν στο απέναντι πεζοδρόμιο, ενώ ο συνεργός του παρέμεινε στο παγκάκι και πρόσεχε την τσάντα του νεαρού.

Με την απειλή του αιχμηρού αντικειμένου, τον υποχρέωσε να πληκτρολογήσει το PIN, και να εκταμιεύσει όλα τα χρήματα, περίπου 230 ευρώ.

Επέστρεψαν στο παγκάκι, έδωσαν την κάρτα και την τσάντα στο θύμα και στη συνέχεια οι δύο ληστές επιβιβάστηκαν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού και εξαφανίστηκαν.

Ο νεαρός ενημέρωσε την αστυνομία, όμως οι κακοποιοί δεν εντοπίστηκαν.

