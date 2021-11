Κοινωνία

Κακοκαιρία σαρώνει την Ήπειρο (εικόνες)

Ανεμοστρόβιλος, κατολισθήσεις και προβλήματα από την κακοκαιρία στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η δυτική Ελλάδα.

Ανεμοστρόβιλος έπληξε το μεσημέρι το παραλιακό χωριό Καστροσυκιά στην Πρέβεζα. Δένδρα ξεριζώθηκαν ενώ σε σπίτια και επιχειρήσεις προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές. Κεραμίδια και καπνοδόχοι έπεσαν από στέγες, έσπασαν τζαμαρίες, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και στην παραλία της Καστροσυκιάς.

Στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσα-Πρέβεζα, στο ύψος της Καστροσυκιάς από την πτώση δέντρων διεκόπη για πολύ ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων.

Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν το τελευταίο 3ημερο την Ήπειρο, προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε πολλά σημεία του ορεινού επαρχιακού δικτύου από κατολισθήσεις βράχων και φερτά υλικά. Από νωρίς το πρωί, 14 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας εργάζονται ασταμάτητα για να καθαρίσουν τους δρόμους.

Την ίδια ώρα, ορεινά χωριά της Θεσπρωτίας είναι χωρίς ρεύμα, με τη συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται αδιάκοπα για την επιδιόρθωση των προβλημάτων ηλεκτροδότησης.

Ένα με τη θάλασσα έχει γίνει η παραλία της Σαγιάδας.

Σαγιάδα: βγήκε η θάλασσα στην παραλία

Οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, είχαν ως αποτέλεσμα τα νερά της θάλασσας να έχουν κατακλύσει ολόκληρη την περιοχή της παραλίας της Σαγιάδας, προκαλώντας ζημιές στα παραθαλάσσια καταστήματα.

Φωτογραφίες, βίντεο: epirustv-news.gr, thespro.gr