Ισπανία: Νεκροί από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο υποκατάστημα τράπεζας

Άνάμεσα στους νεκρούς ένα νήπιο και ένα βρέφος.

Μια φωτιά που κατέστρεψε ένα εγκαταλελειμμένο υποκατάστημα τραπέζης στη Βαρκελώνη, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο δύο οικογένειες, στοίχισε σήμερα το πρωί τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, όπως είπαν πυροσβέστες.

"Πυροσβέστες διέσωσαν τέσσερα άτομα και επιχείρησαν να επαναφέρουν στη ζωή άλλους τέσσερις (δύο ενήλικες, ένα νήπιο και ένα βρέφος), οι οποίοι όμως κατέληξαν", έγραψαν πυροσβέστες της Βαρκελώνης στο Twitter.

Το νήπιο ήταν τριών ετών και το βρέφος τριών μηνών, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο TV3. Οι άλλοι τέσσερις άνθρωποι, που διασώθηκαν και απομακρύνθηκαν από τον τόπο της πυρκαγιάς, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τα πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια, που είναι ακατάλληλα για διαμονή, αλλά καταλαμβάνονται παρανόμως από άστεγους στη Βαρκελώνη και στις γειτονικές της περιοχές, συνιστούν έναν σοβαρό κίνδυνο.

Περίπου πριν από ένα χρόνο πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια εγκαταλελειμμένη αποθήκη, όπου είχαν καταλύσει πολλοί καταληψίες στην Μπανταλόνα, ένα προάστιο της Βαρκελώνης.

Μια εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δύο οικογένειες διέμεναν στο υποκατάστημα της τράπεζας. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστή και η αστυνομία ερευνά.

