Βουλγαρία - φωτιά στο λεωφορείο: αποκαλύψεις για τα αίτια

Οι αναφορές για αδιαθεσία του οδηγού, ο αντικαταστάτης και το δημοσίευμα για το “εκρηκτικό” φορτίο, που μετέφερε παράνομα.

Ώρα με την ώρα ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων γύρω από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Βουλγαρία. Το λεωφορείο, που τυλίχθηκε στις φλόγες, με 46 επιβαίνοντες να βρίσκουν τραγικό θάνατο, αποκαλύπτεται ότι μετέφερε παράνομα μεγάλη ποσότητα πυροτεχνημάτων, ενώ ο οδηγός λίγο πριν από την τραγωδία αισθάνθηκε αδιαθεσία και στο συνοριακό πέρασμα Τουρκίας-Βουλγαρίας ζήτησε από τον συνάδελφό του να τον αντικαταστήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου infomax.mk, το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς σε λιγότερο από δύο με τρία λεπτά, γεγονός που εξηγεί τον μεγάλο αριθμό των νεκρών. Βάσει των ευρημάτων της βουλγαρικής αστυνομίας, η φωτιά ξεκίνησε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου. Στο σημείο εκείνο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, υπήρχε παράνομη δεξαμενή λαδιού χωρητικότητας 1.000 λίτρων, που συνέβαλε καθοριστικά στην τραγωδία.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, όπως αναφέρει το protothem.gr, «το πιο συγκλονιστικό είναι ότι το λεωφορείο μετέφερε μεγάλη ποσότητα πυροτεχνημάτων, τα οποία επρόκειτο να καταλήξουν στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας πριν από τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς. Πέρα από την πρόσθετη δεξαμενή, το λεωφορείο διέθετε ειδική αποθήκη για λαθρεμπόριο εμπορευμάτων και στην προκειμένη περίπτωση μεταφέρθηκε πυροτεχνικό υλικό ή περίπου 30.000 κροτίδες».

Η πληροφορία αυτή, σημειώνει το δημοσίευμα, εξηγεί και τη μαρτυρία δημοσιογράφου από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με την οποία όλα τα θύματα εντοπίστηκαν στη μεσαία πόρτα του λεωφορείου, καθώς προσπαθούσαν να απεγκλωβιστούν.

«Αν μετά την πυρκαγιά στο μπροστινό μέρος, που εκδηλώθηκε λόγω της πρόσθετης δεξαμενής λαδιού, το πυροτεχνικό υλικό εξερράγη, είναι σαφές γιατί κανείς από τους επιβάτες δεν κατάφερε να διαφύγει» αναφέρεται.

Τέλος, σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο οδηγός του λεωφορείου λίγο πριν από το δυστύχημα αισθάνθηκε αδιαθεσία και στο συνοριακό πέρασμα Τουρκίας-Βουλγαρίας ζήτησε από τον συνάδελφό του να τον αντικαταστήσει.

