Θεσσαλονίκη - θάνατος Βούλγαρου οπαδού: “καταπέλτης” η δικαστική απόφαση

Ο Βούλγαρος είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο μετά από συμπλοκή με οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης η 27χρονη που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο, το οποίο πέρασε πάνω από τον Βούλγαρο οπαδό Τόσκο Μποζατζίσκι, με αποτέλεσμα τον θάνατό του, έπειτα από επίθεση που είχε προηγηθεί από οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ο 49χρονος σύντροφος της κρίθηκε αθώος για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε ανθρωποκτονία και καταδικάστηκε για τα πλημμελήματα της συμπλοκής και της διατάραξης κοινής ειρήνης.

Για τις ίδιες πράξεις (διατάραξη και συμπλοκή) κρίθηκαν ένοχοι και άλλοι πέντε από τους οκτώ κατηγορούμενους (ηλικίας 25 έως 28 ετών). Ένας κρίθηκε ένοχος για συνέργεια στις δύο αυτές πράξεις.

Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της αίτησης ελαφρυντικών, για τα οποία θα αποφανθεί εν συνεχεία το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφαση για το ύψος των ποινών.

Η απόφαση επί της ενοχής της 27χρονης ελήφθη κατά πλειοψηφία και κατά μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με δόλο, σε ενδεχόμενο δόλο (διώκεται σε βαθμό κακουργήματος). Η απόφαση επί της ενοχής των υπολοίπων κατηγορουμένων ήταν ομόφωνη.

