Κοινωνία

Δίκη για αρπαγή 11χρονης: Αρνείται την σεξουαλική κακοποίηση η κατηγορούμενη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 34χρονη αποδέχεται μόνο την αρπαγή της ανήλικης.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης κάθισε σήμερα για πρώτη φορά η 34χρονη η οποία κατηγορείται για την αρπαγή της 11χρονης από την Τούμπα Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 2020.

Στην αρχική της τοποθέτηση αρνήθηκε τις βαρύτατες πράξεις που της αποδίδονται.

«Αποδέχομαι την αρπαγή της ανήλικης κι ότι της χορήγησα κάποια ουσία. Αρνούμαι ότι την εγκατέλειψα και τις κατηγορίες περί ασέλγειας».

Ο φερόμενος ως συνεργός της, 41 ετών, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, τονίζοντας ότι ούτε είδε ούτε άγγιξε την ανήλικη.

"Δεν είχα καταλάβει τις προθέσεις της.. Δεν έχω καμία ανάμειξη στην κακοποίηση του παιδιού"

Κατά την ακροαματική διαδικασία ως μάρτυρας κατέθεσε πρώτη η μητέρα της 11χρονης.

"Το παιδί μου ήταν τρομαγμένο, φοβισμένο και σε πολύ κακή κατάσταση. Μου είπε ότι την πήρε η κατηγορούμενη και μου έδειξε τα χεράκια της. Είπε ότι φορούσε χειροπέδες"

Η υπόθεση αρπαγής της 11χρονης είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τον Ιούνιο του 2020. Η 34χρονη είχε απαγάγει την ανήλικη για τρεις ημέρες όταν τελικά την άφησε ελεύθερη μια μέρα πριν συλληφθεί στην Κατερίνη.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Προτεραιότητα στα ραντεβού για 1η δόση

Πενγκ Σουάι : Η WTA “παγώνει” τα τουρνουά στην Κίνα μέχρι να ελευθερωθεί

Κορονοϊός: Η νοσηλεύτρια που συγκλόνισε με το “Φοβάμαι μαμά” μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)