Μετάλλαξη “Όμικρον” - ECDC: Τα κρούσματα στην Ευρώπη

Πόσα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας μετάλλαξης κατέγρεψε στην ΕΕ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.



Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) κατέγραψε συνολικά 79 επιβεβαιωμένα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον στην ΕΕ, μέχρι στιγμής όλα είτε ασυμπτωματικά είτε ήπια.

Συγκεκριμένα, τα κρούσματα έχουν αναφερθεί από 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ): Αυστρία (4), Βέλγιο (3), Τσεχία (1), Δανία (6), Γαλλία (2 εκ των οποίων 1 στη Ρεoυνιόν), Γερμανία (10), Ελλάδα (1), Ισλανδία (1), Ιρλανδία (1), Ιταλία (9), Ολλανδία (16), Νορβηγία (4), Πορτογαλία (14), Ισπανία (3) και Σουηδία (4). Τέσσερις νέες χώρες ΕΕ/ΕΟΧ που αναφέρουν περιπτώσεις παραλλαγής Όμικρον είναι η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Νορβηγία.

Η πλειονότητα των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έχει ιστορικό ταξιδιού σε αφρικανικές χώρες, με ορισμένα να έχουν πραγματοποιήσει πτήσεις ανταπόκρισης σε άλλους προορισμούς μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανέφεραν κρούσματα χωρίς ιστορικό ταξιδιού που επίσης δεν είχαν καμία γνωστή επαφή με κρούσμα με ιστορικό ταξιδιού (Βέλγιο, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Το ECDC σημειώνει πως μέχρι στιγμής όλες οι περιπτώσεις της μετάλλαξης Όμικρον που καταγράφηκαν στην ΕΕ/ΕΟΧ ήταν είτε ασυμπτωματικές, είτε με ήπια συμπτώματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα σοβαρό κρούσμα και κανένας θάνατος μεταξύ αυτών των περιπτώσεων.

Εξάλλου, έχουν αναφερθεί κρούσματα σε 16 χώρες και εδάφη εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (Αυστραλία, Μποτσουάνα, Βραζιλία, Καναδάς, Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ, Γκάνα, Ισραήλ, Ιαπωνία, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ηνωμένο Βασίλειο). Συνολικά, έχουν αναφερθεί 390 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 31 χώρες.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τη διασπορά της Όμικρον, όμως παραμένει μεγάλος αριθμός παραγόντων που μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική της κατάστασης, και τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα» ανέφερε σε δήλωσή της η διευθύντρια του ECDC Αντρέα Αμόν. «Χρειάζεται μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για την καθυστέρηση της περεταίρω εξάπλωσης της Όμικρον στην ΕΕ/ΕΟΧ. Είναι αναγκαίος ο εμβολιασμός όσων είτε δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί είτε δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, καθώς και η χορήγηση ενισχυτικών δόσεων στα άτομα άνω των 40 ετών», τονίζει η διευθύντρια του ECDC .

Όσον αφορά τα δεδομένα για τη μεταδοτικότητα της παραλλαγής, το ECDC επισημαίνει ότι προκαταρκτικά δεδομένα από τη Νότια Αφρική δείχνουν ότι μπορεί να έχει σημαντικό πλεονέκτημα ανάπτυξης έναντι της μετάλλαξης Δέλτα. Εάν αυτό ισχύει, η Όμικρον αναμένεται βάσει των μαθηματικών μοντέλων να προκαλέσει πάνω από το ήμισυ όλων των λοιμώξεων SARS-CoV-2 στην ΕΕ/ΕΟΧ τους επόμενους μήνες. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλεονέκτημα ανάπτυξης της Όμικρον έναντι της Δέλτα και όσο μεγαλύτερη είναι η κυκλοφορία της στην EE/ΕΟΧ, τόσο γρηγορότερα η Όμικρον θα προκαλέσει την πλειονότητα όλων των λοιμώξεων SARS-CoV-2.

