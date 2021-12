Αθλητικά

Super League: Τα βλέμματα στο ντέρμπι ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Στο ρυθμό του μεγάλου αγώνα τα καταστήματα ΟΠΑΠ με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα.

Το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και θέλει τη νίκη για να μην απομακρυνθεί από τον Ολυμπιακό. Προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη με 2-1 κατά του ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στα 2 τελευταία παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, με 3-1 κατά της Λαμίας στο Βόλο και με 2-0 κόντρα στον Παναιτωλικό στη «Λεωφόρο». Ανέβηκε στην πέμπτη θέση και στόχος του είναι να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Επιλογές για κάρτες, φάουλ, οφσάιντ, πέναλτι, πλάγια άουτ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για το ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός.

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και τα ακόλουθα:

Ομάδα με τα περισσότερα οφσάιντ

Πρώτο οφσάιντ

Ομάδα με τα περισσότερα ελεύθερα από το τέρμα

Πρώτο ελεύθερο από το τέρμα

Ομάδα με τα περισσότερα πλάγια άουτ

Πρώτο κερδισμένο πλάγιο άουτ

Παίκτης που θα δεχτεί κόκκινη κάρτα

Καταλογισμός πέναλτι

Συνολικές κάρτες

Συνολικά οφσάιντ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over 2,5 γκολ

Δοκάρι

Ομάδα με τα περισσότερα φάουλ

Πρώτο φάουλ

Συνολικά φάουλ

Φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο

Ειδικά στοιχήματα για την 12η αγωνιστική της Super League

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και ειδικά στοιχήματα για την 12η αγωνιστική της Super League.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν στα Over/Under συνολικά γκολ της 12ης αγωνιστικής, τα Over/Under συνολικά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ, τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 1,5 γκολ, την ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ στα ζευγάρια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός-Άρης, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ-Άρης, ΑΕΚ-Άρης και Παναθηναϊκός-Άρης.

Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως τη Δευτέρα, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ και τα Over/Under 8,5-9,5-10,5 κόρνερ.

