Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο Τράγκας εισήχθη στη ΜΕΘ του “Σωτηρία”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την υγεία του δημοσιογράφου, που νοσεί από κορονοϊό.

Χειροτέρεψε η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Τράγκα, με αποτέλεσμα, όπως μεταδίδεται, να εισαχθεί στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Σωτηρία».

Ο δημοσιογράφος είχε κάνει γνωστό ότι νοσεί με κορονοϊό. Είχε γράψει στο Facebook ότι είναι σε καραντίνα, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία Καρρά και λόγω του ότι είναι διαβητικός, αναζήτησε την διαδικασία για να του παρασχεθούν μονοκλωνικά αντισώματα.

Νωρίτερα σήμερα, ο Πάρις Κουρτζίδης, εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος του Γιώργου Τράγκα, είχε επιβεβαιώσει την εισαγωγή του στο «Σωτήρια».

Όπως γράφει σε αναρτήσεις του στα social media «Ο πρόεδρος Γ. Τράγκας πράγματι έκανε εισαγωγή στο "Σωτηρία", καθώς αισθάνθηκε σημαντική επιβάρυνση από τα συμπτώματα της Covid-19. Δεν είναι αληθές ότι έχει διασωληνωθεί. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, απόψε, καθαρά για προληπτικούς λόγους, να μπει σε ΜΕΘ. Και σύντομα θα βγει νικητής!»

«Ο Γ. Τράγκας έχει θέμα με συγκεκριμένη αλλεργία που δεν ήταν κανείς σίγουρος αν έπρεπε να κάνει το εμβόλιο. Ο ίδιος το σκεφτόταν. Μη λέτε/γράφετε ότι να'ναι επειδή υπάρχουν κάποια φερέφωνα Μαξίμου που τον λένε αντιεμβολιαστή επειδή υπερασπίστηκε φοβίες και ελευθερίες του κόσμου», αναφέρει σε άλλη ανάρτηση του.

«Για τους πραγματικά ψεκασμένους και απάνθρωπους έχω να πω ότι ο Γ. Τράγκας πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη. Αν δεν ξέρετε τη σημαίνει αυτό και τι προβλέπεται ιατρικά, ρωτήστε να μάθετε. Μετά βουτήξτε το δάχτυλο στο μυαλό, κι ύστερα γράψτε στο πληκτρολόγιο την όποια κακεντρέχεια..», σημειώνει ο κ. Κουρτζίδης

Η ανάρτηση του Γιώργου Τράγκα

Στις 30 Νοεμβρίου, σε ανάρτηση του στα social media, o Γιώργος Τράγκας έγραφε:

«Χορεύοντας τανγκό με τον COVID-19, έχασα το βηματισμό μου ακούγοντας το πρόστιμο που έβαλε στους κατοίκους αυτής της χώρας άνω των 60 ετών, αν δεν εμβολιαστούν ταχύτατα! Ο ιός πήρε ένα σαρδόνιο ύφος και μου είπε: «Δεν θα αφήσει φράγκο στις τσέπες όλων των πολιτών. Δεν έχει καταλάβει ότι εγώ θα στριφογυρνώ ανάμεσά σας, είτε είστε εμβολιασμένοι, είτε είστε ανεμβολίαστοι».

Σε καραντίνα, μαζί με τη σύζυγό μου Μαρία Καρρά, διαπιστώσαμε ότι τα πραγματικά ζοριλίκια του COVID-19, ακολουθούν αμέλειες και φαιδρότητες. Παραδείγματος χάριν αυτό το κράτος, ενώ έχει τους διαβητικούς στις πρώτες ομάδες υψηλού κινδύνου, τους έχει εξαιρέσει από τα μονοκλωνικά αντισώματα. Βλέπετε ο κ. Μητσοτάκης στα θέματα Δημόσιας Υγείας συμπεριφέρεται ως «ψιλικατζής». Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, παρέλαβε 2000 δόσεις μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Κατά τα άλλα θα επανέλθουμε με τη Μαρία στο ραδιόφωνο (με τη βοήθεια του Υψίστου), μόλις τελειώσει η περίοδος της καραντίνας».

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: πέντε νεκροί βρέθηκαν μέσα σε σπίτι

Οπαδική βία: ντοκουμέντο από την επίθεση σε διανομέα φαγητού (βίντεο)

Λαμία: πέθανε από ανακοπή 14χρονη με κορονοϊό