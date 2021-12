Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συγκλονίζει η 32χρονη που γέννησε με καισαρική πριν διασωληνωθεί

Η φωτογραφία του μωρού της έδινε δύναμη, όπως λέει η ίδια, που μετανιώνει για το ότι ήταν ανεμβολίαστη.

«Μόλις με ξύπνησαν στη ΜΕΘ οι γιατροί μου έδωσαν τη φωτογραφία του μωρού μου, που είχε στείλει ο σύζυγος μου. Αυτή ήταν η δύναμή μου. Κάθε μέρα κοιμόμουν με τη φωτογραφία στην αγκαλιά μου. Την κοιτούσα και έλεγα δε θα κλάψω ούτε μία ημέρα, μέχρι τη στιγμή που θα πάω δίπλα στο μωρό μου και θα το πάρω αγκαλιά». Με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια περιγράφει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ερσίδα Κερανίτση, μία από τις εγκύους που νόσησε από κορονοϊό, γέννησε με καισαρική και χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Συγκινημένη, αναφέρει πως κατάφερε τελικά να κερδίσει το στοίχημα της ζωής της, να βγει νικήτρια από τη μάχη με τον κορονοϊό και να επιστρέψει στην αγκαλιά των δύο παιδιών της.

Η φωνή της χαμηλή, ταλαιπωρημένη από την διασωλήνωση. Δεν την ενοχλεί όμως τίποτα. Τα κατάφερα, λέει, με περηφάνια. «Το αγοράκι μου είναι πολύ καλά. Το είδε και ο παιδίατρος και είναι πάρα πολύ καλά. Μετά από την καισαρική, τη δεύτερη ημέρα το πήρε ο σύζυγός μου στο σπίτι. Μου τον έστειλε σε μια φωτογραφία πολύ μεγάλη και μόλις με ξύπνησαν μου την έδωσαν. Συνέχεια την είχα στην αγκαλιά μου, ήταν το στοίχημα της ζωή μου, που είπα ότι θα το κερδίσω. Και το κέρδισα, είμαι δίπλα στα παιδιά μου. Είναι το δεύτερο παιδάκι, είναι η δεύτερη ζωή μου, έχω δύο αγοράκια. Τεράστια η χαρά μου. Όλα είναι μια χαρά», τονίζει.

«Είχα μπει στον μήνα μου, ήμουν έγκυος 37 εβδομάδων και κόλλησα κορονοϊό πριν να μπω στο νοσοκομείο» αναφέρει και εξηγεί πως «ήμουν για μια εβδομάδα άρρωστη και υποβλήθηκα σε καισαρική τομή, για να μην κολλήσει το παιδάκι μου, ήμουν οκτώ ημέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας και άλλες εννέα ημέρες σε απλή κλινική στο “Ιπποκράτειο” νοσοκομείο, σχεδόν δύο εβδομάδες που πέρασα πολύ δύσκολα».

Η 32χρονη γυναίκα κάνει έκκληση προς όλους να εμβολιαστούν. «Θέλω να δώσω ένα μήνυμα προς όλους και ειδικά προς τις εγκύους για το εμβόλιο, για να μην περάσει κανένας αυτές τις δυσκολίες που πέρασα εγώ. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο, εμπιστεύομαι απόλυτα τους γιατρούς, από τη στιγμή που όλοι λένε ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος για το μωρό στην κύηση, να το κάνουν, για να σωθούν δυο ζωές» επισημαίνει.

Όπως ή ίδια εξομολογείται, «ο λόγος που δεν είχα κάνει το εμβόλιο ήταν το ότι ήμουν έγκυος. Όλη μου η οικογένεια έκανε το εμβόλιο, εγώ αποφάσισα μόνη μου να μην εμβολιαστώ, διότι σκεφτόμουν ότι μπορεί να πάθει κάτι το μωρό. Η ευθύνη όλη είναι δική μου. Ευχαριστώ τον Θεό και του γιατρούς που έκαναν ότι μπορούσαν για να σώσουν εμένα και το παιδί και μου και τώρα είμαστε καλά μαζί».

Μπορεί η φωτογραφία του νεογέννητου γιού της να ήταν η δύναμη που τη βοήθησε να τα καταφέρει, ωστόσο αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τη φροντίδα που δέχτηκε από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. «Οι γιατροί στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου ήταν όλοι υπέροχοι, πριγκίπισσα με φώναζαν και σαν πριγκίπισσα με φρόντιζαν. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, σε όλους τους γιατρούς που δίνουν μάχη, που δίνουν τη ζωή τους, για όλους εμάς που δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα», λέει φανερά συγκινημένη.

