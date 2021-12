Υγεία - Περιβάλλον

Αρνητές διασωλήνωσης: δικογραφία για 4 θανάτους γυναικών (βίντεο)

Νέα δικογραφία για τους θανάτους τεσσάρων γυναικών, οι οποίες αρνήθηκαν τη διασωλήνωση, αν και νοσούσαν βαιρά από κορονοϊό.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ομάδες αντιεμβολιαστών, ακόμα και ιερείς που δρουν μέσω διαδικτύου, εκμεταλλεύονται τον φόβο και την άγνοια και καλούν κόσμο να μην εμβολιαστεί, χρησιμοποιώντας εξωφρενικά επιχειρήματα.

Μεταξύ άλλων, σε κήρυγμα του, μέσω βίντεο, ένας αρνητής ιερέας φτάνει στο σημείο να κάνει και…ιατρική ανάλυση στα εμβόλια, λέγοντας «αυτά τα εμβόλια έχουν αναπτυχθεί πάνω σε προκαταρκτικά πειράματα, τα οποία έγιναν σε κυτταρικές σειρές και μάλιστα από έμβρυα, τα οποία εκτρώθηκαν, όντας εν ζωή και μάλιστα για λόγους ερευνητικούς».

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας γεμίζουν με ανθρώπους, που με δυσκολία, λόγω της κατάστασης που έχουν περιέλθει λένε στους γιατρούς πόσο το έχουν μετανιώσει.

Όπως λέει ο Πνευμονολόγος Δρόσος Τσαβλής, «έχουν αλλάξει γνώμη, βιώνοντας όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις μέσα στο νοσοκομείο. Πάρα πολλοί από αυτούς εκφράζουν αυτή τη μετάνοια ρωτώντας πότε θα πάνε να εμβολιαστούν. Είναι ευσυγκίνητοι, αρκετοί κλαίνε γιατί ζουν πάρα πολύ δύσκολα, δεν ξέρουν πως θα εξελιχθεί η κατάσταση… Είναι πολλών ηλικιών. Δείχνουν ότι έχουν παρασυρθεί από φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα ή από κάτι που άκουσαν στο διαδίκτυο. Δεν είχαν προσωπική γνώμη, δεν άκουσαν το γιατρό τους και φτάσανε σε αυτή την κατάσταση».

Σύμφωνα με την RealNews της Κυριακής, μία νέα δικογραφία για τους θανάτους τεσσάρων γυναικών, οι οποίες αρνήθηκαν την διασωλήνωση τους, παρά το γεγονός της βαριάς νόσησης από το κορονοϊό, σχημάτισαν υπηρεσίες της ΕΛ.Α.Σ.

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται οι υποθέσεις τριών γυναικών από την Μακεδονία και μίας από την Στερεά Ελλάδα. Μάλιστα, δύο από αυτές θεωρείται ότι είχαν λάβει «οδηγία» από «εκκλησιαστικούς κύκλους», να μην κάνουν το εμβόλιο.

Ο νοσηλευτής Γιώργος Δόντσιος λέει πως «πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα νούμερα. Τι λένε τα νούμερα; Από τους 170 που είχαμε να νοσηλεύουμε στην προηγούμενη εφημερία, οι 23 μόνο ήταν εμβολιασμένοι. Τι λένε τα νούμερα; Είχαμε τις έγκυες που μπήκαν μέσα όλο αυτό το διάστημα ότι ήταν ανεμβολίαστες. Τι περισσότερο μπορούμε να πούμε; Βλέπουμε πορείες των αντιεμβολιαστών».

Ο θάνατος της Παρθένας Κουτμερίδου, αφού πρώτα γέννησε το παιδί της, συγκλόνισε όλη την Ελλάδα. Φίλοι και συγγενείς προσπαθούν ακόμη να αντιληφθούν πώς έφτασε στην απόφαση να μην εμβολιαστεί.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται εννέα εγκυμονούσες. Τρείς είναι διασωληνωμένες και έξι σε απλές κλίνες. Μόνο τον τελευταίο μήνα χρειάστηκαν νοσηλεία 27 επίτοκες.

Στο εδώλιο οι «θεματοφύλακες»

Την ερχόμενη εβδομάδα θα δικαστούν τέσσερα άτομα, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» και «Συνταγματική Αστυνομία».

Ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης λέει πως «πολλές φορές ο κόσμος μπερδεύεται και δεν ξέρει τι να κάνει. Καλό είναι να μην δεχτούν τον έλεγχο και να ενημερώσουν το 100. Μιλάμε για ποινικά κολάσιμες πράξεις και γι’ αυτό ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα».

Εν τω μεταξύ, στην άσκηση ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της διέγερσης σε ανυπακοή προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, κατά δύο προσώπων που φέρονται ως διαχειριστές της ιστοσελίδας «Έλληνες αυτόχθονες ιθαγενείς», η οποία εμφανίζεται να καλεί σε μη εφαρμογή των μέτρων για τον κορονοϊό.

