Κορονοϊός: Συναγερμός για κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιο

Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν περίπου 3.000 άνθρωποι, επιστρέφει εσπευσμένα στη Νέα Ορλεάνη.

Δέκα κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν μεταξύ πληρώματος και επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο με περισσότερους από 3.000 επιβάτες, που επιστρέφει στη Νέα Ορλεάνη, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου η υπηρεσία Υγείας της Λουιζιάνα.

Το κρουαζιερόπλοιο “Norwegian Breakaway”, ιδιοκτησίας της Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, αναχώρησε στις 28 Νοεμβρίου από τη Νέα Ορλεάνη για κρουαζιέρα μιας εβδομάδας και έκανε στάσεις στο Μπελίζ, την Ονδούρα και το Μεξικό, διευκρίνισε η υπηρεσία Υγείας.

«Η NCL τηρεί τα αρμόζοντα πρωτόκολλα καραντίνας και απομόνωσης», διευκρινίζει η υπηρεσία Υγείας σε μήνυμά της στο Twitter.

Όλοι οι επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο θα υποβληθούν σε τεστ για COVID-19 προτού αποβιβαστούν και θα λάβουν οδηγίες δημόσιας υγείας για μετά την έκθεση και για καραντίνα από τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Αυτοί που θα διαγνωσθούν θετικοί στον κορονοϊό είτε θα πάνε στα σπίτια τους είτε θα αυτοαπομονωθούν, ανάλογα με τις οδηγίες των CDC, υπογράμμισε η υπηρεσία Υγείας.

