Θεσσαλονίκη: ανθρώπινα οστά σε υπόγειο πολυκατοικίας (εικόνες)

Σε κατάσταση σοκ ο διαχειριστής κάλεσε την Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες.

Αντιμέτωπος με ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθε, το μεσημέρι της Κυριακής, ο διαχειριστής πολυκατοικίας της οδού Αγγελάκη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, επιθεωρώντας εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο υπόγειο της πολυκατοικίας αντίκρισε στοιβαγμένα ανθρώπινα οστά.

Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Ασφάλειας και ο χώρος αποκλείστηκε.

Εικάζεται ότι τα οστά βρίσκονταν στην συγκεκριμένη αποθήκη του υπογείου για αρκετά χρόνια.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι πρόκειται για οστά που εναπόθεσε στην αποθήκη συγγενής νεκρού μετά την εκταφή του.

