Επέτειος Γρηγορόπουλου: έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι δρόμοι που θα κλείσουν και τα μέτρα της Τροχαίας ενόψει των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τις συγκεντρώσεις που έχουν προγραμματιστεί.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα παραταχθούν στο κέντρο της Αθήνας διακριτικά και με την εντολή να μην απαντούν σε προκλήσεις, αλλά να επέμβουν σε περίπτωση που σημειωθούν έκτροπα.

Στις 12:00 έχει προγραμματιστεί μαθητική πορεία στα Προπύλαια, ενώ στις 18:00 θα γίνουν οι πορείες προς της Βουλή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν προγραμματιστεί, θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Κλειστός ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο»

Από τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας θα παραμείνει κλειστός ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο», σύμφωνα με την αστυνομία. Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

