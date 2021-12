Οικονομία

Eurogroup: Εκταμίευση 767 εκ. για την Ελλάδα - Τι δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας

Ο Υπουργός Οικονομικών δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τη θετική αξιολόγηση της πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Το “πράσινο φως” για την εκταμίευση 767 εκατομμυρίων ευρώ για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους (κυρίως από την επιστροφή κερδών ANFAs και SMPs), άναψε το Eurogroup, που συνεδρίασε το απόγευμα στις Βρυξέλλες.

Η Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τις ελληνικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, με αποτέλεσμα ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, να εκφράσει την ικανοποίησή του.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Σταϊκούρα:

«Στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και αξιολογήθηκε θετικά η πορεία της Ελληνικής οικονομίας, μέσα από τη 12η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας.

Αναγνωρίστηκε, για ακόμη μία φορά, από όλους τους συμμετέχοντες, η άμεση, στοχευμένη και αποτελεσματική αντίδραση της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επικροτήθηκε, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσαν η πανδημία και οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, η περαιτέρω προώθηση και υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών.

Πιστοποιήθηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την πραγματοποίηση επενδύσεων, στις αποκρατικοποιήσεις, στη διοίκηση των κρατικών επιχειρήσεων, στην κοινωνική πρόνοια, στη δημόσια διοίκηση, στο Κτηματολόγιο, στη φορολογία των ακινήτων.

Επισημάνθηκε ότι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και η υλοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να προσδώσει σημαντική αναπτυξιακή ώθηση και να αποτελέσει εφαλτήριο για την ενίσχυση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Επακόλουθο των ανωτέρω υπήρξε η απόφαση εκταμίευσης του έκτου πακέτου μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ύψους 767 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Eurogroup εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση της χώρας μας να προχωρήσει στις πρόωρες αποπληρωμές του υπολοίπου των δανείων προς το ΔΝΤ, καθώς και ενός σημαντικού ποσού από τα διμερή δάνεια προς τις χώρες της Ευρωζώνης, τα οποία συνάφθηκαν το 2010, στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Πρόωρες αποπληρωμές οι οποίες, όπως τονίστηκε, θα είναι πολλαπλά επωφελείς για τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας.

Οι παραπάνω θετικές εξελίξεις προστίθενται στη σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία δείχνει ότι το ΑΕΠ της χώρας μας ενισχύθηκε κατά 13,4% το 3ο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Η καλύτερη ευρωπαϊκή επίδοση, καθώς ο μέσος – μέχρι σήμερα – αντίστοιχος ευρωπαϊκός όρος κυμαίνεται περίπου στο 4%.

Σε όρους επιπέδου, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 46,4 δισ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2021, η υψηλότερη εγχώρια επίδοση την τελευταία δεκαετία!

Όλα αυτά επιβεβαιώνουν και αναδεικνύουν την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Πιθανότατα, ισχυρότερη από τις μέχρι σήμερα εκτιμήσεις.

Ανάκαμψη την οποία, παρά τις πολλαπλές προκλήσεις και δυσκολίες, μπορούμε όλοι μαζί – Κράτος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις – να διασφαλίσουμε ότι θα ακολουθήσει υψηλή, βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη».

