Τεχνολογία - Επιστήμη

Μεταμόσχευση… δεύτερης καρδιάς (βίντεο)

Σε μία επαναστατική χειρουργική επέμβαση προχώρησαν γιατροί στη Βραζιλία.

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Ο Λίνκολν Παΐβα είχε μόλις τρεις μήνες ζωής καθώς η αδύναμη καρδιά του - όπως προέβλεπαν οι γιατροί - θα σταματούσε να χτυπά. Μοναδικός τρόπος για να σωθεί, μια επαναστατική χειρουργική μέθοδος που άλλαξε τη ζωή του και το μέλλον των μεταμοσχεύσεων στη Βραζιλία.

«Θυμάμαι πως κοίταξα την ουλή από την τομή στο στήθος μου, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πως είχα δυο καρδιές. Ένιωσα κάτι περίεργο, δυο διαφορετικούς χτύπους καρδιάς στο στήθος μου και σκέφτηκα “Έχω αλήθεια δυο καρδιές στο στήθος μου; Είμαι ζωντανός;”», δηλώνει στις τηλεοπτικές κάμερες.

Οι γιατροί τοποθέτησαν στον Λίνκολν Παΐβα μια... δεύτερη καρδιά, στα δεξιά του στήθους του, συνδέοντας την με την δική του, η οποία παρουσίαζε επικίνδυνη ανεπάρκεια. Μετά από τρεις μήνες, το βασικό όργανο που υπολειτουργούσε, αφαιρέθηκε.

Η μέθοδος αυτή, σύμφωνα με τους ειδικούς, δίνει πολύ περισσότερες πιθανότητες στους ασθενείς να αφομοιώσουν το μεταμοσχευμένο όργανο, ενώ παράλληλα ο οργανισμός κερδίζει χρόνο για να ανταπεξέλθει της περίπλοκης διαδικασίας, υποστηριζόμενος και από την αδύναμη καρδιά.

«Το σημαντικό σε αυτήν τη διαδικασία είναι ότι προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς που τους παρέχουν μόνο παρηγορητική φροντίδα, καθώς δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση. Η κλασική θεραπεία, για αυτήν την περίπτωση, είναι η μηχανική αναπνευστική βοήθεια, μια τεχνητή καρδιά, στην οποία όμως δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι ασθενείς», αναφέρει ο καρδιοχειρουργός Φάμπιο Γκαϊότο.

Ο Βραζιλιάνος, με την πολύτιμη συνδρομή των γιατρών του, κατάφερε να διαψεύσει τις δυσοίωνες προβλέψεις και με μια χειρουργική επέμβαση βγαλμένη από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, να απολαμβάνει το δώρο της ζωής.