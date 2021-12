Κοινωνία

Λαμία - Τροχαίο: Ντελιβεράς παρασύρθηκε από μπετονιέρα (εικόνες)

Διανομέας φαγητού βρέθηκε σχεδόν κάτω από τις τεράστιες ρόδες μίας μπετονιέρας. Εικόνες - σοκ από το σημείο του ατυχήματος.

Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης, στη Λαμία. Ένας διανομέας φαγητού βρέθηκε σχεδόν κάτω από τις τεράστιες ρόδες μίας μπετονιέρας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο νεαρός ντελιβεράς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαμίας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, η μπετονιέρα που σημειωτέον είναι δεξιοτίμονη, προσπάθησε να μπει σε κυκλικό κόμβο, αφού σταμάτησε στο STOP, κατεβαίνοντας την οδό Καρπενησίου της Λαμίας.

Άγνωστο πώς, ο νεαρός διανομέας φαγητού, ο οποίος είχε την ίδια κατεύθυνση, παρασύρθηκε από το βαρύ όχημα, πέφτοντας στην άσφαλτο.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ανέλαβε η Τροχαία Λαμίας.

Πηγή: Lamianow.gr

