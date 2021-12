Παράξενα

Μόσχα: Η σφοδρότερη χιονόπτωση από το 1949 (εικόνες)

Η Μόσχα "θάφτηκε" στα χιόνια. Η ρωσική πρωτεύουσα τέτοιες ποσότητες χιονιού είχε να δει από το 1949.

Σφοδρή χιονόπτωση σημειώθηκε σήμερα στη Μόσχα και, όπως επισημαίνει το μετεωρολογικό κέντρο Fobos, τέτοιες ποσότητες χιονιού είχε να δει η Μόσχα από το 1949.

«Η ‘σταλινική’ χιονόπτωση στη Μόσχα υπήρξε η πιο σφοδρή τα τελευταία 72 χρόνια» αναφέρεται στην ανακοίνωση του κέντρου.

Ο κύριος επιστημονικός συνεργάτης του κέντρου Γιεβγκένι Τισκόβετς, στη σχετική ανάρτηση του στο Instagram, αναφέρει ότι με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από διάφορους σταθμούς έως τις 18.00 ώρα Μόσχας, τέτοια χιονόπτωση είχε σημειωθεί πριν από 72 χρόνια.

Παράλληλα επισημαίνει ότι η ποσότητα χιονιού που έπεσε σήμερα συνιστά το 20% την μηνιαίας ποσότητας χιονιού που καταγράφεται στη ρωσική πρωτεύουσα.

