“The 2Night Show” – Σοφιανός: Η απουσία από την τηλεόραση και οι τρεις γάμοι

Γιατί αποσύρθηκε από την «πιάτσα», οι εποχές αλαζονείας και άκρατης σπατάλης και η σχέση του με τα τρία του παιδιά.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης υποδέχτηκε, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Φίλιππο Σοφιανό.

Ο γοητευτικός ηθοποιός μίλησε για τα 10 χρόνια απουσίας του από την ελληνική τηλεόραση, εξήγησε τους λόγους που αποσύρθηκε από την «πιάτσα», περιέγραψε τις εποχές αλαζονείας και άκρατης σπατάλης και δήλωσε πως ο γάμος δεν του πάει καθόλου.

Ο Φίλιππος Σοφιανός για την αποχή του από την τηλεόραση τουλάχιστον μία δεκαετία είπε: «Έχω να παίξω στην ελληνική τηλεόραση 10 χρόνια. Η αποχή ήταν αναγκαστική, γιατί κατέβηκα στην Κύπρο για 7 ολόκληρα χρόνια. Το τηλέφωνο αυτό το διάστημα χτύπησε και πήρα και εγώ τηλέφωνο φίλους. Ήταν όμως πολύ λίγες οι παραγωγές που έλεγα ‘θα ήθελα να είμαι σ’ αυτή τη δουλειά’. Όταν γύρισα από την Κύπρο, ήταν πολύ λίγες οι σειρές που έλεγα ότι θα ήθελα να ήμουν εκεί. Τώρα ανθίζει η τηλεόραση και γίνονται πράγματα αξιοζήλευτα».

Παράλληλα, είπε ότι «η μυθοπλασία στερέωσε την ιδιωτική τηλεόραση. Το ξέρω γιατί ήμουν πρωτεργάτης, το χρυσό παιδί της ιδιωτικής τηλεόρασης. Η κρίση επηρέασε πολύ τη δουλειά μας και έγιναν εκπτώσεις παντού», ενώ παραδέχτηκε: «Είπα πολλά όχι σε προτάσεις επειδή είχα την επιλογή, διάλεγα την ποιότητα».





Για τις εποχές της μεγάλης δόξας του αποκάλυψε ότι «υπήρξαν οι εποχές της αλαζονείας, της άκρατης σπατάλης αλλά ευτυχώς δεν έγιναν συνήθειες και μανίες», ενώ για τα πάθη στη ζωή του είπε: «Τα πάθη μου ήταν εξτρίμ, είχα πάθος να πιλοτάρω και το έκανα, πέταξα μονοκινητήριο αεροπλανάκι».

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή ανέφερε: «Έχω τρία παιδιά από τους τρεις γάμους μου. Έχω μαζέψει DNA από τρία διαφορετικά πλάσματα. Δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν ηθοποιοί, γιατί το επάγγελμα έχει πέσει σε βαθιά υποτίμηση».

Ο Φίλιππος Σοφιανός επίσης μίλησε για το επάγγελμα του ηθοποιού που τιμά εδώ και 40 χρόνια: «Έχει γεμίσει ο τόπος με σχολές που βγάζουν ημιμαθείς ανθρώπους, που νομίζουν πως ηθοποιός είναι αυτός που παίζει στην τηλεόραση».

Στο ενδεχόμενο ακόμα ενός γάμου, ο Φίλιππος Σοφιανός παραδέχτηκε: «Δεν μου πάει ο γάμος. Δεν έχει νόημα να παντρευτώ ξανά». Και συμπλήρωσε: «Το παιδί έχει ανάγκη από την γονική παρουσία τουλάχιστον έως τα 4-5 πρώτα χρόνια της ζωής του, είναι απαραίτητο».

Όσο για το κίνημα #metoo, ο ίδιος είπε: «Η παράσταση Ολεάννα είναι η απάντηση και η θέση μου απέναντι στο κίνημα #metoo».

