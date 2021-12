Life

“The 2Night Show”: αντρική υπόθεση η Τρίτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζί με τρεις ιδιαίτερους καλεσμένους, από διαφορετικούς χώρους, θα μας κρατήσει συντροφιά απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Φίλιππο Σοφιανό.

Ο γοητευτικός ηθοποιός μιλάει για τα 10 χρόνια απουσίας του από την ελληνική τηλεόραση, εξηγεί τους λόγους που αποσύρθηκε από την «πιάτσα», περιγράφει τις εποχές αλαζονείας και άκρατης σπατάλης και δηλώνει πως ο γάμος δεν του πάει καθόλου.

Πώς είναι η σχέση του με τα τρία του παιδιά; Γιατί δεν θα ήθελε να ασχοληθούν με την υποκριτική; Τέλος, στέλνει το δικό του μήνυμα για το κίνημα #Metoo μέσα από το θεατρικό έργο «Ολεάννα», στο οποίο πρωταγωνιστεί και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Πάνος Τριανταφύλλου. Ο χάλκινος παραολυμπιονίκης ξιφασκίας του Τόκιο, σε μια συζήτηση καρδιάς, δίνει μαθήματα ζωής. Μοιράζεται μαζί μας το τραγικό περιστατικό που τον καθήλωσε στο αμαξίδιο, αλλά και την πρώτη του αντίδραση όταν άκουσε ότι δεν θα περπατήσει ξανά.

Στη συνέχεια, περιγράφει τις δυσκολίες της καθημερινότητας του, αλλά γεμάτος αισιοδοξία δείχνει δύναμης ψυχής και μας αποκαλύπτει τον επόμενο υψηλό στόχο του.

Καλεσμένος της εκπομπής και ο δημιουργός του «The Hahaha Channel», Γιάννης Κατσαρός.

Ο πετυχημένος ΥouΤuber συνάντησε τον Γρηγόρη με αφορμή την ηρωίδα του, Τασούλα, που βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» και χάρισε στους 105.000 εγγεγραμμένους χρήστες στιγμές απίστευτου γέλιου.

Ο Γιάννης Κατσαρός, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που κατάφερε να κάνει το χόμπι του δουλειά, και μάλιστα χωρίς να μετακινηθεί από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Αγρίνιο, περιγράφει την πορεία του ιντερνετικού του καναλιού, εξηγεί πώς δημιουργήθηκαν οι χαρακτήρες των ηρώων του και δηλώνει πως σκοπός του είναι να κάνει τον κόσμο να γελάσει.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:45

#The2NightShow





Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στο Νέο Ηράκλειο: “Ανατροπή” για την τραγωδία

“Το Πρωινό” - Μπισμπίκης προς δημοσιογράφους: θέλω να εξαφανιστείτε… (βίντεο)

Κικίλιας - Τουρισμός: διπλάσια έσοδα φέτος, αισιοδοξία για το 2022