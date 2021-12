Life

Nick Cannon: Πέθανε ο 5 μηνών γιος του (βίντεο)

Θρήνος, οδύνη και μια σπαρακτική ανακοίνωση για την τραγωδία.

Ο Nick Cannon προχώρησε σε μια σπαρακτική αποκάλυψη μέσα από την εκπομπή του και με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για των 5 μηνών γιο του που έφυγε από τη ζωή λόγω όγκου στον εγκέφαλο.

Το μωρό, που διαγνώστηκε με όγκο από τον δεύτερο μήνα της ζωής του, πήγε με τους γονείς του στην παραλία για τελευταία φορά την Κυριακή και εκεί ο Nick Cannon το κράτησε στην αγκαλιά του για τελευταία φορά. Όπως είπε ο ίδιος, αμέσως μετά ξεψύχησε.

