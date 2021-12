Beatles: Σπάνιες συνεντεύξεις τους πωλούνται σε δημοπρασία

Life

Αντιστοιχούν σε μοναδικά αντικείμενα, ψηφιακά ή και φυσικά και πωλούνται τώρα σε δημοπρασία.

Σπάνιες συνεντεύξεις των Beatles έχουν μετατραπεί σε NFT (non-fungible tokens)-ψηφιακά πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και αυθεντικότητας, που αντιστοιχούν σε μοναδικά αντικείμενα, ψηφιακά ή και φυσικά και πωλούνται τώρα σε δημοπρασία.

Η ηλεκτρονική δημοπρασία για τη «Συλλογή των Beatles» ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου μέσω του αρχείου Voices Of Classic Rock (VOCR), το οποίο φιλοξενεί 650 ιστορικές συνεντεύξεις και ραδιοφωνικές εκπομπές με μεγάλους καλλιτέχνες της ροκ που ηχογραφήθηκαν μεταξύ 1964 και 2008.

Τέσσερα ξεχωριστά αποσπάσματα από τις συζητήσεις με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ (στο «Chaos And Creation In The Backyard»), τον Τζον Λένον (στο «A Day In The Life»), τον Τζορτζ Χάρισον (στο «Abbey Road») και τον Ρίνγκο Σταρ (στο «His Lost» Medallion') είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο.

Με την πώληση συνεντεύξεων των Beatles για πρώτη φορά το Voices Of Classic Rock εισέρχεται στην αγορά των NFT. Κάθε κλιπ είναι αρχείο .WAV μαζί με ένα μοναδικό πορτρέτο του κάθε μέλους των Beatles.

Ο Τζόναθαν Φίρστενμπεργκ διευθύνων σύμβουλος του Voices Of Classic Rock, δήλωσε για τη δημοπρασία: «Η μεγάλη ποικιλία των συνεντεύξεων των Beatles που έχουμε στη συλλογή μας είναι, ίσως, τα πιο πολύτιμα περιουσιακά μας στοιχεία – γι' αυτό θέλαμε να ξεκινήσουμε με τους Τζον, Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο – τους απόλυτους Κλασικούς Ροκ σταρ!».

«Οι ιδιοκτήτες του VOCR απέκτησαν αυτό το σημαντικό αρχείο από τη δημιουργό του, Κάθλιν Γουίμπολντ, επειδή κατάλαβαν ότι θα υπάρχει μελλοντική αύξηση στην αξία του περιεχομένου ήχου για όλα τα πράγματα που σχετίζονται με την κλασική ροκ μουσική».

«Όλες οι συνεντεύξεις που περιέχονται στο VOCR είναι μοναδικές και, όπως κάθε άλλο σημαντικό και μοναδικό αντικείμενο ή έργο τέχνης, θα συνεχίσουν να θεωρούνται σπάνια και να μεγαλώνει η αξία τους με την πάροδο του χρόνου».

