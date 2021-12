Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Γεμίζουν οι ΜΕΘ – Ενεργοποιείται σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Όλα τα νοσοκομεία της Γαλλίας ενεργοποιούν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, λόγω της μεγάλης πίεσης από τον κορονοϊό.

Συνεχίζεται η σφοδρή επέλαση του κορονοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όλα τα κράτη προχωρούν σε λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κύματος της πανδημίας.

Η περιφέρεια Ιλ ντε Φρανς της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα πως όλα τα νοσοκομεία της ενεργοποιούν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχονται από τον κορονοϊό.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την αύξηση του αριθμού των κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας και, εφόσον καταστεί αναγκαίο, τον επαναπρογραμματισμό των θεραπειών για να απελευθερωθεί η χωρητικότητα.

Με περισσότερους από 12 εκατομμύρια κατοίκους, η Ιλ ντε Φρανς, με την πρωτεύουσα Παρίσι, είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Γαλλίας.

