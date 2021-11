Κόσμος

Κορονοϊός - Παρίσι: Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στις δημόσιες συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους

Μία από τις χώρες της Ευρώπης που έχει αρχίσει να λαμβάνει πιο αυστηρά μέτρα είνα η Γαλλία.

Ο κορονοϊός και οι μεταλλάξεις του καλπάζουν και προκαλούν ανησυχία στην παγκόσμια ιατρική και πολιτική κοινότητα.

Το Παρίσι κατέστησε εκ νέου υποχρεωτική τη χρήση της μάσκας στις δημόσιες συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων covid-19 αυξάνεται, έγινε γνωστό από την αστυνομία.