Γαλλία: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο με λεία 10 εκατομμυρίων ευρώ

Οι δυο από τους ληστές συνελήφθησαν, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί τους.



Ένοπλοι ληστές έβαλαν στο στόχαστρο ένα πολυτελές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Παρισιού, κοντά στο ξενοδοχείο Ριτζ, στην Πλατεία Βαντόμ και κατάφεραν να αρπάξουν λεία ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές.

Οι δυο από τους ληστές συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν και η γαλλική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των συνεργών τους.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τη ληστεία γύρω στις 12 το μεσημέρι και περιπολικά καταδίωξαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, καθώς και δύο μηχανάκια.

Το κοσμηματοπωλείο ανήκει σε γνωστή αλυσίδα και είχε ανακαινιστεί πρόσφατα. Οι δράστες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, μια ασημί BMW, στο 6ο Διαμέρισμα του Παρισιού.

Ένας αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι έναν από τους υπόπτους, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας δεύτερος άνδρας, που είχε καταφύγει σε ένα υπόγειο πάρκινγκ στο Φόρουμ ντεζ Αλ.

Τα πολυτελή κοσμηματοπωλεία του Παρισιού μπήκαν στο στόχαστρο ληστών δύο φορές αυτό το καλοκαίρι: στις 27 Ιουλίου ένας άνδρας που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι άρπαξε κοσμήματα και πολύτιμους λίθους αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Chaumet, αλλά συνελήφθη την επόμενη ημέρα μαζί με τον συνεργό του. Τρεις ημέρες αργότερα δύο άνδρες, οπλισμένοι με ένα τέιζερ και ένα δακρυγόνο άρπαξαν κοσμήματα αξίας 400.000 ευρώ από ένα κατάστημα της αλυσίδας Dinh Van.

