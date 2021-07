Κόσμος

Ληστεία “μαμούθ” με πατίνι στο Παρίσι: Δύο συλλήψεις, βρέθηκαν πανάκριβα κοσμήματα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν και μεγάλο μέρος της λείας βρέθηκε από τη χθεσινή ληστεία...με πατίνι σε γνωστό κοσμηματοπωλείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν αργά σήμερα το πρωί σε ένα χώρο στάθμευσης ενός αυτοκινητοδρόμου στην ανατολική Γαλλία, την επομένη της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο Chaumet στο Παρίσι και ένα «σημαντικό μέρος» της λείας βρέθηκε στην κατοχή τους, ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού και αστυνομική πηγή.

Η ληστεία έγινε χθες το απόγευμα σε το κατάστημα αυτό του διάσημου κοσμηματοπωλείου Chaumet, κοντά στα Ηλύσια Πεδία.

Ένας άντρας, ο οποίος επέβαινε σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, εισέβαλε μέσα στο κατάστημα γύρω στις 17:00 το απόγευμα τοπική ώρα, (18:00 ώρα Ελλάδας) και με την απειλή ενός όπλου έκλεψε κοσμήματα και πολύτιμους λίθους. Διέφυγε με το ηλεκτρικό πατίνι του αρπάζοντας λεία αξίας μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η έρευνα ξεκίνησε χθες για τον δράστη της «ένοπλης ληστείας».

Οι δύο ύποπτοι, γεννημένοι το 1967 και το 1977, ταξίδευαν με λεωφορείο σήμερα όταν συνελήφθησαν σε ένα σημείο του αυτοκινητόδρομου Α4 στο Μοσέλ (ανατολικά) «χάρη στην μεγάλη κινητοποίηση της ταξιαρχίας αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος (BRB)» υπογράμμισε η εισαγγελία του Παρισιού.

Ο Οίκος Chaumet είναι ιδιαίτερα γνωστός σε όλο τον κόσμο για το ιστορικό του κατάστημα στην Πλατεία Βαντόμ, στην καρδιά του Παρισιού. Το κατάστημα αυτό είχε γίνει στόχος ληστείας το 2009. Τότε είχαν κλαπεί πολύτιμοι λίθοι αξίας 1,9 εκατομμυρίων ευρώ.

