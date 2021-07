Κόσμος

Παρίσι: Ληστής με πατίνι άρπαξε λεία 2 εκ. ευρώ από κοσμηματοπωλείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η ληστεία σε γνωστό κοσμηματοπωλείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ένα κατάστημα κοσμημάτων Chaumet που βρίσκεται κοντά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, στο κέντρο του Παρισιού, έγινε στόχος ένοπλης ληστείας την Τρίτη, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Παρισιού, με τα κλοπιμαία να φτάνουν σε αξία σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η εφημερίδα Le Parisien γράφει ότι ένας άνδρας έφτασε στο κατάστημα με ένα πατίνι και έβγαλε ένα όπλο μέσα στο κατάστημα, πριν φύγει από το σημείο χρησιμοποιώντας ξανά το δίτροχο.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα. Δεν επιβεβαίωσε τις αρχικές εκτιμήσεις για το ύψος της λείας.

Η Chaumet είναι μία από τις παλαιότερες μάρκες κοσμημάτων της Γαλλίας και ανήκει στον όμιλο ειδών πολυτελείας LVMH. Δεν κατέστη άμεσα εφικτή η επικοινωνία με τον Όμιλο για να σχολιάσει το συμβάν.

???? FLASH - Un braqueur a trottinette a vole pour 2 millions d’€ de joaillerie dans la bijouterie #Chaumet pres des #ChampsElysees. L’homme a surgi avec une arme de poing et s'est fait remettre les bijoux avant de repartir sur son engin. (via @RemyBuisine) pic.twitter.com/SXS8UZZ21h — Mediavenir (@Mediavenir) July 27, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης: Προφιλακιστέος ο ηθοποιός

Φωτιά στη Σταμάτα: Δραματικές μαρτυρίες κατοίκων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Φωτιές: Πέντε Περιφέρειες στο “κόκκινο” την Τετάρτη