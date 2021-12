Life

Bασίλισσα Ελισάβετ: Η νέα εμφάνιση μετά τις φήμες για την υγεία της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εμφανίσεις της είναι σπάνιες μετά τη νοσηλεία της τον Οκτώβριο.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, οι εμφανίσεις της οποίας είναι σπάνιες μετά τη σύντομη νοσηλεία της τον Οκτώβριο, παραχώρησε σήμερα μια νέα κατ’ ιδίαν ακρόαση, καθώς έκανε δεκτό τον οργανίστα Τόμας Τρότερ.

Η Ελισάβετ εμφανίστηκε χαμογελαστή στις φωτογραφίες της συνάντησης, όπου απένειμε στον μουσικό το Μετάλλιο της Βασίλισσας για τη Μουσική, στο παλάτι του Ουίνδσορ.

Η 95χρονη βασίλισσα έχει κάνει το παλάτι αυτό, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων δυτικά του Λονδίνου, την κύρια κατοικία της από την πρώτη καραντίνα, λόγω της πανδημίας.

Η κατάσταση της υγείας της προκαλεί ανησυχία από τότε που οι γιατροί της συνέστησαν να κάνει ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις της, την 20η Οκτωβρίου, και πέρασε μια νύχτα στο νοσοκομείο για «προκαταρκτικές» εξετάσεις, το είδος των οποίων δεν διευκρινίστηκε ποτέ.

Έκτοτε, έχει ελαττώσει σημαντικά τις δραστηριότητές της. Στις 24 Νοεμβρίου έκανε δεκτό τον επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας και στις 21 Νοεμβρίου η Ελισάβετ παρέστη στη βάπτιση των δύο τελευταίων της δισέγγονων.

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστίνα Μπόμπα: οι δίδυμες έχουν το “σημάδι του πελαργού”

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 189 σημεία

Ο Κομήτης Λέοναρντ πλησιάζει τη Γη - Πότε θα είναι ορατός στον ουρανό