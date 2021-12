Ομαδική απόλυση 900 εργαζομένων μέσω Zoom! (βίντεο)

Η πανδημία του κορονοϊού έχει σίγουρα αλλάξει τα δεδομένα, καθώς πολλοί άνθρωποι πλέον εργάζονται αποκλειστικά με τηλεργασία.

Όμως 900 υπάλληλοι μίας Ινδο-αμερικανικής εταιρείας βίωσαν κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο πριν λίγες μέρες, όταν ο CEO τους κάλεσε μέσω zoom για να τους απολύσει ομαδικά!

«Εάν συμμετέχετε σε αυτή την κλήση, τότε βρίσκεστε στην άτυχη ομάδα, η οποία πρόκειται να απολυθεί. Η απασχόλησή σας εδώ σταματάει αυτή την στιγμή» λέει ο Vishal Garg σε βίντεο που διέρρευσε από τη βιντεοκλήση.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους χρήστες να κρίνουν έντονα τον CEO, ο οποίος αποφάσισε να απολύσει σχεδόν το 9% των υπαλλήλων του με μία 3λεπτη κλήση στο zoom.

Μάλιστα, πολλοί σχολίασαν αρνητικά την απόφαση της Ινδο-αμερικανικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στα στεγαστικά δάνεια, να απολύσει τους εργαζομένους της λίγο πριν τις γιορτές!

«Είναι η δεύτερη φορά στην καριέρα μου που κάνω κάτι τέτοιο και δεν θέλω να το κάνω. Την προηγούμενη φορά έκλαψα. Τώρα, ελπίζω να είμαι δυνατότερος» ισχυρίστηκε ο επιχειρηματίας. Δεν φαίνεται όμως να έπεισε πολλούς για την στεναχώρια του!

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG