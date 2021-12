Πολιτισμός

Άλεκ Μπάλντουιν – “Rust”: διχασμένα τα μέλη του συνεργείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέλη του συνεργείου κατηγορούν τους συναδέλφους τους για fake news σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στην παραγωγή.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν μοιράστηκε σήμερα μια επιστολή στον λογαριασμό του στο Instagram, την οποία υπογράφουν μέλη του συνεργείου της ταινίας Rust, τα οποία υπερασπίζονται την παραγωγή της ταινίας, στα γυρίσματα της οποίας σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας από μια πραγματική σφαίρα.

Σε μια ανοικτή επιστολή, το καστ και τα μέλη του συνεργείου αποκρούουν την εικόνα που έχουν περιγράψει άλλα μέλη του συνεργείου ως μιας παραγωγής, όπου δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας και αντιθέτως περιέγραψαν ένα σετ όπου το ηθικό ήταν στα ύψη και οι εργασιακές συνθήκες καλές.

«Οι περιγραφές του Rust ως έναν χαοτικό, επικίνδυνο χώρο εργασίας, που ευνοούσε την εκμετάλλευση, είναι ψευδείς και αποσπούν την προσοχή από αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τη μνήμη της Χαλίνα Χάτσινς και την ανάγκη να βρεθούν σύγχρονες εναλλακτικές στις αναχρονιστικές πρακτικές της βιομηχανίας των όπλων και ασφαλείας», αναφέρεται στην επιστολή, την οποία ανήρτησε ο Μπάλντουιν και υπογράφουν 25 μέλη του καστ και του συνεργείου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Η Χάτσινς, η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας, σκοτώθηκε και ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα τραυματίστηκε, όταν ένα όπλο που χειριζόταν ο Μπάλντουιν, στο σετ στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό, έριξε μια πραγματική σφαίρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Ο ηθοποιός αρνήθηκε την ευθύνη για τον μοιραίο πυροβολισμό σε μια τηλεοπτική συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα.

Οι υπογράφοντες την επιστολή παραδέχονται πως «λίγα μέλη του συνεργείου» είχαν παραιτηθεί πριν από το δυστύχημα, όμως τονίζουν ότι η πλειοψηφία είχε παραμείνει.

«Οι λίγοι δυσαρεστημένοι δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις όλων μας», σημειώνεται στην επιστολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζον Γκούντμαν: έχασε 91 κιλά και είναι αγνώριστος! (εικόνες)

Δολοφονία στην Γλυφάδα: σκότωσε τον σύντροφο της μητέρας του

Κακοκαιρία: Συστάσεις της ΓΓΠΠ