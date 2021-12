Κοινωνία

Κακοκαιρία: πού αναμένονται καταιγίδες και πού χαλάζι

Ισχυρό θα είναι το διπλό κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από τα φαινόμενα.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, οι οποίες από το απόγευμα θα περιοριστούν στα δυτικά ηπειρωτικά, στη Θράκη και στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης στα ανατολικά θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 13, στη Θεσσαλία από 4 έως 15, στην Ήπειρο από 5 έως 13, στην ανατολική Στερεά από 7 έως 16, στη δυτική Στερεά από 7 έως 12, στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 13, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 10 έως 17, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 17, στις Κυκλάδες από 11 έως 18, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 17 και στην Κρήτη από 9 έως 21.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 Μποφόρ και στα βόρεια τοπικά έως 8 Μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νοτιοδυτικοί 4 έως 6 και στα βόρεια τοπικά έως 7 Μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 Μποφόρ και προς το βράδυ τοπικά έως 7 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 και έως το πρωί τοπικά έως 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του 24ώρου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, ενώ βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται έως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 Μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 13 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του 24ώρου.

