Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Οι κάτοικοι των περιοχών που δέχθηκαν μηνύματα για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες.

Μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από τα ξημερώματα του Σαββάτου στάλθηκε μέσω του 112 σε κατοίκους των νησιών του Ιονίου αλλά και της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας από τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».





