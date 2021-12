Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα – Μονοκλωνικά: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν οι θεραπείες στα περιφερειακά νοσοκομεία

Από τη βόρεια Ελλάδα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας έστειλε μήνυμα για τα μονοκλωνικά, αλλά και την πίεση στα νοσοκομεία.

Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα και στα περιφερειακά νοσοκομεία ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Μίνα Γκάγκα στο πλαίσιο της περιοδείας της σε νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα δήλωσε ότι τα νοσοκομεία στην περιφέρεια πιέζονται επειδή συνεχίζουν να φροντίζουν χιλιάδες non Covid περιστατικά αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μόνο τον περασμένο μήνα και μόνο τα νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ νοσήλευσαν σχεδόν 17.000 ασθενείς non Covid.

Η περιοδεία της κ. Γκάγκα ξεκίνησε χτες από το Γενικό Νοσοκομείο «'Αγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη. Η κ. Γκάγκα επισκέφθηκε τη νέα Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, που αναπτύχθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και διαθέτει τρεις πλήρως ανεπτυγμένες κλίνες για non Covid περιστατικά, καθώς και τη ΜΕΘ Covid δυναμικότητας 8 κλινών. Ξεναγήθηκε ακόμη στους χώρους του νέου αξονικού τομογράφου και είχε την ευκαιρία να συζητήσει με στελέχη όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου για τα θέματα λειτουργίας.

Σε ερώτηση σχετικά με την έλλειψη αναισθησιολόγων ανέφερε ότι στο εξής θα ορίζονται οι θέσεις που απαιτούνται ανά ειδικότητα για να καλύψουν τις ανάγκες, ώστε σταδιακά να εκλείψουν τυχόν κενά πανελλαδικά.

Η αναπληρώτρια υπουργός βρέθηκε στη συνέχεια στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τις διοικήσεις, γιατρούς και νοσηλευτές των νοσοκομείων και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.

Μεταξύ άλλων, εξήρε τη συνεργασία μεταξύ τμημάτων και υπηρεσιών και την σημαντική προσπάθεια που γίνεται για τη φροντίδα όλων των ασθενών.

Όπως υπογράμμισε η κ.Γκάγκα, οι πόροι που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορούν να αξιοποιηθούν για την βελτίωση των κτιριακών υποδομών, ακόμη και για την κατασκευή νέων νοσοκομειακών μονάδων. Ανέφερε ακόμη ότι γίνονται ενέργειες για να καλυφθούν οι όποιες κενές θέσεις σε νευραλγικά τμήματα, είτε με νέες προσλήψεις είτε με μετακινήσεις γιατρών από άλλες περιοχές.

