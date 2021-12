Κόσμος

Ο Ασάνζ υπέστη εγκεφαλικό

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τον ιδρυτή του WikiLeaks. Τι λέει η μνηστή του για την κατάσταση της υγείας του

Ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ υπέστη ένα «μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο» στα τέλη Οκτωβρίου στη φυλακή όπου κρατείται στη Βρετανία, ανακοίνωσε σήμερα η μνηστή του Στέλα Μόρις.

Η Μόρις, που έχει αποκτήσει δύο αγόρια με τον Ασάνζ, εξήγησε ότι ο ιδρυτής του WikiLeaks υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στις 27 Οκτωβρίου, όταν βρετανικό δικαστήριο άρχισε να εξετάζει την έφεση που είχε καταθέσει η Ουάσινγκτον ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση για τη μη έκδοση του στις ΗΠΑ.

Ο Ασάνζ κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας κοντά στο Λονδίνο εδώ και δυόμιση χρόνια μετά τη σύλληψή του από τη βρετανική αστυνομία τον Απρίλιο του 2019, αφού είχε περάσει επτά χρόνια στην πρεσβεία του Ισημερινού.

«Πρέπει να αφεθεί ελεύθερος. Τώρα», έγραψε χθες Σάββατο βράδυ η Μόρις στο Twitter.

Η εφημερίδα Mail on Sunday ανέφερε ότι ο 50χρονος Ασάνζ υπέστη «παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο», στη διάρκεια του οποίου σταμάτησε προσωρινά η αιμάτωση ενός μέρους του εγκεφάλου του. Αυτό του προκάλεσε απώλεια μνήμης, ενώ έχει και υπάρχουν και ενδείξεις νευρολογικής βλάβης. Έκτοτε, σύμφωνα με την εφημερίδα, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή.

«Πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι των συνεχών αποτυχιών, στη μία μάχη μετά την άλλη, αυτό το υπερβολικό στρες, αυτό προκάλεσε το εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο στον Τζούλιαν στις 27 Οκτωβρίου», κατήγγειλε η Μόρις, η οποία δήλωσε ότι φοβάται πως ο σύντροφός της ενδέχεται να πάθει ένα πιο σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η αποκάλυψη αυτή για την κατάσταση της υγείας του Ασάνζ έγινε αφού οι ΗΠΑ κέρδισαν την έφεσή τους για την έκδοσή του, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε την Παρασκευή να ακυρώσει την απόφαση προηγούμενου δικαστηρίου.

Ο Ασάνζ πρόκειται να ασκήσει έφεση.

Οι αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Ασάνζ για 18 εγκλήματα σε σχέση με τη δημοσίευση από το WikiLeaks περισσότερων από 700.000 απόρρητων εγγράφων για τις στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, κυρίως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Αν κριθεί ένοχος, ο Ασάνζ κινδυνεύει να του επιβληθεί κάθειρξη 175 ετών, μια υπόθεση η οποία, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, αποτελεί μια σοβαρότατη επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

